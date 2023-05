H. Dumoulin, J. Revel, J.-B. Vuillerod (dir.), Penser l’événement

Parfois déconsidérée, au cours du XXe siècle, parce que pensée comme la simple écume de processus historiques et sociaux plus profonds, la notion d’événement semble avoir, depuis, bénéficié d’un évident retour en grâce au sein des sciences humaines et sociales – en histoire et en philosophie au premier chef, mais aussi en sociologie, en anthropologie, en linguistique ou en psychanalyse. La référence à l’événement, très utilisée aujourd’hui, donne cependant lieu à des investissements multiples, suppose différentes manières d’articuler le temps et l’histoire,

met en jeu des conceptions non équivalentes de la subjectivité, et sous-tend des compréhensions de la rationalité très diverses.

Mobilisant tour à tour les analyses de Fernand Braudel et de Reinhart Koselleck, de Jacques Rancière et de Michel Foucault, d’Henri Bergson et de Gilles Deleuze, de Walter Benjamin et d’Hannah Arendt, de Sigmund Freud et de Claude Lévi-Strauss, les essais qui composent ce volume explorent la cartographie complexe et variée des questionnements que la notion contribue à faire émerger et à nourrir.

