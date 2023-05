Noam Chomsky, De la responsabilité des intellectuels

C’est avec ce court essai que Chomsky fait irruption, en 1967, sur la scène politique américaine comme principal critique de l’impérialisme américain. Décrit comme « la pièce la plus influente de la littérature anti-guerre », ce texte pose les jalons de ce qui sera le combat de tout une vie et de toute une génération.

Fondateur dans la pensée de l’auteur et cardinal pour toute analyse du statut d’intellectuel, cet essai reste d'une dérangeante actualité : celles et ceux qui se mettent au service du pouvoir (États et multinationales) choquent d’autant plus qu’ils jouissent de plusieurs privilèges notoires, ceux d’avoir eu « le loisir, les infrastructures et la formation nécessaires pour rechercher la vérité qui se cache derrière le voile de distorsion et d’altération, d’idéologie et d’intérêt de classe à travers lequel les événements de l’histoire en cours sont présentés »

Parce que ces privilèges donne aux intellectuels des possibilités inaccessibles au commun, celles-ci leur imposent des responsabilités impérieuse et une mission : éclairer ses lecteurs, et d’abord ses contemporains.

L’article fondateur (inédit en français) est complété dans notre édition par les commentaires et actualisations que l’auteur a donnés à l’occasion de son cinquantenaire.

Un essai qui redonne tout leur sens aux mots « responsabilité » et « intellectuel », salutaire dans un pays où les intellectuels (de gauche) sont coutumiers de la trahison de leurs idéaux.