Pierre Péju, Metamorphoses de la jeune fille – oppression, échappées et émancipation à travers les siècles et les histoires

a vraie Jeune Fille n’existe pas ! Elle n’est qu’une image, séduisante pour les hommes comme pour les femmes, élaborée par un imaginaire essentiellement patriarcal.Dans cette étude très personnelle, Pierre Péju va à la rencontre de personnages de Jeunes Filles qui, dans les mythes, contes, tragédies, récits bibliques, romans classiques et films contemporains, ont élaboré des stratagèmes pour fuir, au moins passagèrement, ce que l’ordre masculin leur imposait comme unique destin. De la beauté soumise aux « échappées belles » ! Antigone, Judith, Daphné, Ondine, Charlotte, Jeanne, Albertine, et tant d’autres… Avec courage, joie, intelligence, créativité, les Jeunes Filles se « métamorphosent » : autant de tentatives d’émancipation, autant de désirs de liberté qui existent depuis toujours chez les filles et auxquels les grands récits ont offert d’inoubliables images.

Avec les émancipations contemporaines, si légitimes, si tardives et si fragiles, la figure de la Jeune Fille a été enfin remise en question. Si elle est toujours puissante et charmante, le patriarcat n’a plus la possibilité de l’imposer. Sauf dans les lieux du monde où s’exerce encore son funeste pouvoir. La Jeune Fille du XXIe siècle éclate en mille figures, porteuses de nouvelles inquiétudes et de nouvelles promesses, et désormais, les filles jeunes, quand elles échappent au diktat du consumérisme, peuvent librement s’inventer.