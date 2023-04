Friedrich Nietzsche, Six chants populaires serbes

On redécouvre depuis peu la poésie de Friedrich Nietzsche (1844-1900), le philosophe immoraliste, chantre de Zarathoustra et de la « volonté de puissance ». On connaît moins son intérêt passionné pour les littératures de l’Europe centrale et orientale, dans la lignée des découvertes de Herder et de Goethe, et son travail de traducteur.

À travers ces Six chants populaires serbes, textes de Nietzsche inédits en français, c’est tout un pan méconnu de sa sensibilité et de son talent que nous révèle ce volume trilingue serbe, allemand, français, porté en français et préfacé par Guillaume Métayer, l’éditeur et traducteur des poésies complètes du philosophe.