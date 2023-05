L'éventail des possibles

Théoricien de la pensée libertaire nord-américaine, figure de proue de la gauche radicale anglo-saxonne et du mouvement Occupy Wall Street, penseur iconoclaste des "bullshit jobs" et de l'histoire de la dette, David Graeber (1961-2020) a puissamment contribué à refonder l’anthropologie politique. Plusieurs éditeurs français ont à cœur d'élargir aujourd'hui son audience. Paraissent ainsi coup sur coup plusieurs titres, dont une nouvelle édition de Possibilités. Essais sur la hiérarchie, la rébellion et le désir (Rivages), quatre essais traduits et présentés par Martin Rueff et Maxime Rovere, qui traitent de notre désarroi actuel, de l’origine du capitalisme, de la démocratie, l’anarchisme et le désir, pour ouvrir des fenêtres sur d’autres formes possibles d’existence sociale, et rappeler que les possibilités humaines sont toujours plus vastes que ce que nous imaginons. Fabula vous invite à lire le début de l'ouvrage…

Mais aussi, un recueil d'essais co-signé avec Marshall Sahlins, Sur les rois (La Tempête), qui explore ce qu’est la royauté d’un point de vue philosophique et anthropologique. Ils montrent que les rois symbolisent bien plus de choses que la seule souveraineté. En réfléchissant sur des sujets tels que la temporalité, l’altérité ou l’utopie – mais aussi au divin, à l’étrange, au sacré ou au bestial – Graeber et Sahlins explorent le rôle que les rois ont joué sur la planète, des Bakongo aux Aztèques et aux Shilluk en passant par d’autres peuples.

Signalons encore La fausse monnaie de nos rêves. Vers une théorie anthropologique de la valeur (Les Liens qui libèrent), qui se demande comment la définition de la valeur peut-elle participer à la création d’un monde meilleur ? D. Graeber montre que la polysémie du terme de valeur est précisément un atout pour qui cherche à contrecarrer le mythe de l’individu maximisateur qui semble prévaloir en ce début de XXIe siècle. En partant de la critique du capitalisme de Marx, des recherches de Mauss sur les "économies du don", mais aussi de ses propres travaux sur les Maori, les Kwakiult, les Iroquois, les hommes et les femmes de Madagascar et d’ailleurs, il élabore sa propre théorie anthropologique de la valeur. Selon lui, la valeur ne sert pas à réi er une production sociale stable ; elle nourrit, au contraire, l’imagination sociale, conflictuelle et émancipatrice, tant collective qu’individuelle. Cette conception de la valeur la transforme en moteur de vie, en déclencheur de luttes, car s’interroger sur les "conceptions du souhaitable" revient alors à dé nir ce qui nous importe vraiment.

Rappelons aussi, à peine en amont, la traduction aux Presses du Réel de L'anarchie – pour ainsi dire, un recueil de Conversations avec Mehdi Belhaj Kacem, Nika Dubrovsky et Assia Turquier-Zauberman, qui venait redéfinir les contours de ce que pourrait être une "morale anarchiste" aujourd'hui.

(Illustr. : exposition Des possibilités infinies par Shuto Todoroki, Maison de la Culture du Japon à Paris, du mardi 4 avril au mardi 16 mai 2023).