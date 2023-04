Poétique de l'émeute

Sociologues, historiens, politistes et anthropologues s’accordent à observer une recrudescence des logiques émeutières dans le répertoire d’action des mouvements contestataires. Si les années 1970 avaient mis l’émeute sur le devant de la scène politique, elle revient en force au cours des dernières décennies. La littérature contemporaine se fait-elle sismographe de ce type de contestation ? Existe-t-il des poétiques de l’émeute qui n’en soient pas de simples mises en spectacle ? Enregistrement d’une mémoire, effets d’entraînement et autres contre-imaginaires : quelles sont les collusions entre les émeutes et les écritures littéraires et militantes qui en résultent ? Autant de questions que soulève le nouveau dossier de la revue L'esprit créateur, réuni par Justine Huppe & Julien Jeusette sous le titre "Poétiques de l'émeute", des années 1970 aux années 2020, de Charlotte Delbo à Nathalie Quintane, de la presse gauchistes aux graffitis, des barricades aux lunettes de piscine.