Michel Murat & Antoine de Rosny (dir.), André Suarès, écrivain de la Méditerranée

André Suarès, écrivain de la Méditerranée

Sous la direction de Michel Murat et Antoine de Rosny

Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2023

André Suarès (1868-1948) est par ses racines juives portugaises, par sa naissance italienne, par les influences sensibles dans son œuvre, un écrivain de la Méditerranée : un monde que composent la Grèce et Rome, l’Italie de la Renaissance, Marseille et la Provence – arts, lettres et histoire mêlés. Des textes inédits conservés à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet donnent la parole à l’auteur et illustrent son grand triptyque méditerranéen : Provence, Espagne, Italie.

Fabula vous invite à découvrir la table des matières...