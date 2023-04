Faut-il rester neutre ?

Toute l’œuvre de Roland Barthes s'est écrite sur le fil du Neutre, du Degré zéro de l’écriture jusqu’à La chambre claire, et on le trouve aussi bien dans les livres, les articles et les entretiens, comme une constante aspiration éthique. Mais c'est dans le cours donné en 1978 au Collège de France qu'il apparaît pour la première fois au grand jour, explicité comme tel. On ne connaissait jusqu'ici de ces leçons que les notes préparatoires. Éric Marty a établi le texte exact des treize séances sur la base d’une transcription des enregistrements, dans un volume qui paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil sous le titre Le Neutre. Cours au Collège de France (1978). On retrouve ainsi l’une des dimensions décisives de la parole de Barthes telle qu’elle se déployait dans son enseignement : la germination du discours, ses dérives, ses boucles, ses excroissances, et le charme incomparable de la phrase.