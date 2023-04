Quaderni, n° 108, "Surveillance et contre-surveillance" (Olivier Aïm, dir.)

Quaderni, n° 108, "Surveillance et contre-surveillance" sous la direction d'Olivier Aïm



Quand Michel Foucault décrivait nos sociétés de surveillance comme des panoptiques, la problématique était simple en termes de visibilité : qui voit (de haut) et qui est vu (en bas) ? Avec l’essor des nouvelles technologies, cette économie s’est fortement complexifiée. A la fois du côté du pouvoir et du côté des pratiques résistantes, alternatives ou contestataires. Plus généralement, à l'époque de la surveillabilité numérique qui est la nôtre, chacun revendique désormais le droit de « rendre visible » une situation, un comportement, un conflit.



Autour de plusieurs enjeux actuels (la reconnaissance faciale et ses détournements, la cause animale, le renseignement de sources ouvertes, la surveillance des gares, la sousveillance et l’art surveillanciel), ce numéro de Quaderni propose d’explorer les contours de cette nouvelle pragmatique de la visibilité et de la contre-visibilité, de la surveillance et de la contre-surveillance.

Sommaire

Emmanuel Taïeb et Thierry Devars Éditorial : La surveillance, c’est les autres

Olivier Aïm Avant-propos : Surveillance et contre-surveillance. Nouveaux enjeux et nouvelles pratiques de surveillance

Florent Castagnino Surveiller et (ne pas) être vu : stratégies visuelles en sécurité et sûreté ferroviaire

Michaël Bourgatte L'action vidéomilitante des organisations animalistes : contre-surveillance et controverse

Video counter-surveillance and controversy within the animal rights movements

Valérie Jeanne-Perrier Le « visagisme » contemporain : représenter la protestation sur les réseaux sociaux

Occitane Lacurie L'intelligence d'une machine. Pratiques de l'Open Source Intelligence dans le cinéma documentaire contemporain

Alexander Streitberger Voir de toutes les manières. Visualité panoramique, culture de surveillance et art contemporain

Seeing in all ways. Panoramic visuality, surveillance culture and con­temporary art

Jean-Paul Fourmentraux Photographie et contre-surveillance. Autour d'Antoine d'Agata, Virus, 2020

Photography and counter-surveillance.Around Antoine d’Agata, Virus, 2020

Varia

Bruno Lefèvre et Louis Wiart Rapports de force pour un territoire : l'implantation d'Alibaba à Liège

Conflicting power relations for a territory : the location of Alibaba in Liege

Livres en revue

Ali Choukroun Olivier Borraz (dir.), La société des organisations