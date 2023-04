Lydie Cavelier, Dossier sur Mes forêts d'Hélène Dorion

Grande voix de la poésie québécoise contemporaine, Hélène Dorion nous offre avec Mes forêts une immersion sensible dans des forêts gardiennes de la mémoire. Son lyrisme contemplatif et dépouillé révèle les rapports intimes que l’humain entretient avec le monde vivant plus que jamais menacé par la crise climatique. A la fois actuelle et universelle, la poésie d’Hélène Dorion nous convie à habiter pleinement la terre.

Avec 2 poèmes intégraux pour découvrir le recueil

À retenir : Repères chronologiques ; Hélène Dorion et son temps ; La structure du recueil ; Les thèmes clés de Mes forêts



Dossier sur l’œuvre et sur le parcours associé, « La poésie, la nature, l’intime » :

• Pourquoi lire Mes forêts aujourd’hui ?

• Histoire littéraire et présentation de Mes forêts

• Les mots importants du recueil

• Deux groupements de textes

• Prolongements artistiques

• Exercices d’appropriation



De nombreux exercices rédigés et guidés pour préparer l’écrit (le commentaire, la dissertation, la contraction de texte) et l’oral du Bac (les analyses linéaires et la grammaire).

Feuilleter l'ouvrage…