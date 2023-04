"Jean-Pierre Salgas (1953-2023), serviteur et maître de la littérature", par Pascal Engel (en-attendant-nadeau.fr)

Jean-Pierre Salgas (1953-2023), serviteur et maître de la littérature,

par Pascal Engel (en ligne sur en-attendant-nadeau.fr, le 12 avril 2023)

Décédé le 11 avril 2023, Jean-Pierre Salgas a longtemps collaboré à La Quinzaine littéraire, dont il fut le secrétaire de rédaction, et a mené plusieurs carrières : enseignant de l’art, commissaire d’expositions, critique de cinéma et de littérature, à la croisée de la plupart des grands courants contemporains. Il était aussi le plus grand connaisseur de Gombrowicz, auquel il avait consacré deux livres et de nombreux articles. Il était revenu dans le giron des attendeurs de Nadeau il y a quelques années, et il y a donné certaines de ses meilleures chroniques.

