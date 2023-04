Jacques-André Reymond, Louise ou Madame Maigret

Au décès de sa femme, l’auteur adopte le projet d’une courte biographie de Louise. En trois mois, il relit l’intégralité de la saga Maigret et consacre à son épouse cet ouvrage étonnant. «Ce fut, écrit-il dans sa préface, le début de ma fascination pour l’auteur de ces romans sombres, où, dans un jour glauque et sous une lumière blafarde, un policier massif et pesant, vêtu d’un manteau à col de fourrure et coiffé d’un chapeau melon, s’imprégnant de l’atmosphère du lieu d’un crime, en devine le motif et en découvre le coupable.» Au-delà du roman, Maigret n’a aimé qu’une femme dans sa vie et elle mérite d’être mieux connue. C’est la raison pour laquelle Jacques Reymond lui dédie ce petit essai parfaitement documenté.

Jacques Reymond est né en 1937 à Genève, où il fait ses études, avant de passer une année à Vienne. Il rencontre là sa future femme, et, après un an de journalisme et trois ans à New York, il obtient son brevet d’avocat et rejoint la Faculté de droit de Genève, dont il devient professeur dès 1973. A défaut de tout talent artistique, aime-t-il à dire, le droit offre les carrières les plus intéressantes.