Elise Goldfarb, Julia Layani, Coming out

« Dans les années 1990-2000, personne n’était gay à l’école. Personne n’était gay en colo. Personne n’était gay dans les dessins animés ni dans les films, personne n’était gay à la télé – sauf quelques personnalités stéréotypées à l’extrême et exclusivement des hommes, jamais de femmes –, personne n’était gay au gouvernement, personne n’était gay dans les églises, les mosquées ou les synagogues. Personne n’était gay, en fait. En tout cas, personne ne le disait ouvertement. »



Pour briser le silence, Bilal Hassani, Pomme, Jeremstar, Inès Rau, Laurent Ruquier, Céline Pham, Eddy de Pretto, Xavier Dolan, Aloïse Sauvage, Loulou Parfois, Augustin Trapenard mais aussi des personnes anonymes prennent la parole et racontent leur coming out ou celui d’un proche.

Comment révéler son homosexualité ou sa transidentité à sa famille, ses amis, ses collègues et parfois même son public ? À quel moment ?

Comment l’assumer ? Quelles clés de compréhension donner à son entourage ou à sa communauté religieuse ? Est-il nécessaire de le dire, tout simplement ?



Adapté du podcast phénomène Coming out, ce livre retrace des destins, des expériences et des générations différents. Ces paroles intimes deviennent une clameur universelle que personne ne peut oublier ou effacer.



Un livre à offrir à ceux qui comprennent – et à ceux qui comprennent moins.

