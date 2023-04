Enzo Di Nuoscio, Pourquoi les humanités sauveront la démocratie

Une société ne peut rester libre et démocratique si sa population et ses élites n’ont pas bénéficié d’une formation suffisante aux humanités, et non pas seulement d’une formation scientifique et technique, comme certains le prônent aujourd’hui. En effet, seule une culture humaniste peut faire naître en chacun l’esprit qui fait vivre la démocratie : capacité critique, autonomie de jugement, respect de la personne, conscience de la faillibilité des connaissances humaines, sensibilité au pluralisme fondamental du monde social, préférence pour le dialogue et la confrontation des idées et refus des affrontements physiques. De la démocratie, ce sont là les « gènes invisibles » en l’absence desquels les « démons visibles » de ses ennemis auraient tôt fait de triompher.

Investir dans l’éducation humaniste, dans les humanités, dans les sciences humaines, c’est donc protéger la démocratie contre ses ennemis anciens et nouveaux.

Sommaire

Présentation de Philippe Nemo

Introduction

Chapitre 1 : L’étude de la philosophie éduque à la démocratie

Chapitre 2 : L’étude des lettres forme l’esprit de l’homo democraticus

Chapitre 3 : À ceux qui sont nés avec la démocratie, l’histoire enseigne que « tout est possible »

Chapitre 4 : Les sciences sociales combattent les dérives de la démocratie

Chapitre 5 : La culture humaniste garantit l’alliance de l’économie et de la démocratie

Chapitre 6 : La littérature et l’art développent l’esprit démocratique

Chapitre 7 : L’esprit critique, « Guide des égarés » dans la démocratie de l’ère numérique

