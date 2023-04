Journées jeunes chercheurs des sociétés Diderot/Voltaire 2023 (Société Diderot et la Société Voltaire, France/Suisse)

Journées jeunes chercheurs des sociétés Diderot/Voltaire 2023





organisées par la Société Diderot et la Société Voltaire





en partenariat avec la Bibliothèque de Genève



l'Université de Caen Normandie (LASLAR : Lettres, arts du spectacle & langues romanes, UR4256)



l'Université Paul-Valéry de Montpellier (IRCL, Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge Classique et les Lumières, UMR 5186 du CNRS)



l'Université de Toulouse-Jean Jaurès (PLH, Patrimoine, Littérature, Histoire)







24-25 mai 2023



Lieux : Château de Ferney-Voltaire (France) et Les Délices, Genève (Suisse)



Les sociétés Diderot et Voltaire se sont associées pour organiser des Journées Jeunes chercheuses et chercheurs communes, dont les premières ont eu lieu en 2019 à Langres (« Diderot et Voltaire sans frontières », 16-17 mai 2019). Ces journées se veulent un moment privilégié d’échange où les jeunes chercheurs intéressés par deux des figures les plus emblématiques des Lumières viendront confronter leur approches et leurs curiosités en profitant de l’éclairage de chercheurs confirmés. Elles s’adressent aux doctorantes et doctorants, ainsi qu’aux docteures et docteurs de toute nationalité ayant soutenu leur thèse dans les cinq années précédant l’événement. La langue du colloque sera le français.





« Étudier Voltaire et Diderot aujourd’hui : nouveaux questionnements ? »



Liés par des valeurs communes, par un combat partagé et par une amitié philosophique dont témoigne, plus qu'on n'a voulu le dire, leur correspondance, Voltaire et Diderot durent, ils sont indéfiniment actuels, pour reprendre les propos de Paul Valéry prononcés en Sorbonne en 1944 à propos de Voltaire, à la veille de la Libération.



Quelles lectures, quels questionnements les oeuvres des deux philosophes suscitent-elles aujourd'hui ? Nous invitons les doctorantes et doctorants ainsi que les jeunes chercheuses et chercheurs à venir présenter leur recherche lors de la deuxième édition de ces rencontres, qu'elle porte sur l'oeuvre littéraire ou philosophique de nos deux auteurs, qu'elle les aborde conjointement ou séparément : littérature, idées sociales ou politiques, philosophie, histoire et esthétique sont autant de domaines dans lesquels la pensée des deux philosophes s'est exprimée en leur temps. Les réceptions de leur oeuvre en des temps et en des lieux autres, mais aussi les polémiques qu'elles ont pu générer peuvent constituer autant de pistes de recherche et de réflexion pour les jeunes chercheuses et chercheurs.



Sont également prévues au programme de ces journées des visites des fonds patrimoniaux (livres et manuscrits) des collections dix-huitiémistes genevoises, ainsi qu’une visite des demeures de Voltaire.





Comité scientifique et organisation : Flavio Borda D'Agua (Bibliothèque de Genève), Linda Gil (Univ. Paul-Valéry Montpellier), Olivier Guichard (Mairie de Ferney-Voltaire),



Esther Kovács (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Université de Service Public, Budapest), Stéphane Pujol (Univ. de Toulouse Jean-Jaurès), Franck Salaün (Univ. Paul-Valéry Montpellier), Alain Sandrier (Univ. de Caen Normandie).

Programme

Mercredi 24 mai



Château de Voltaire, Ferney Voltaire



9h30 Mot de l’administrateur du Château de Voltaire, François-Xavier VERGER



9h45 Présentation des activités des deux sociétés par Stéphane PUJOL et Andrew BROWN



Session 1



Présidence : Eszter KOVACS



10h15 Matteo MARCHESCHI, « Le Philosophe et la Catastrophe. Diderot et Voltaire face au temps »



10h45 Pause



11h Debora SICCO, « Le rôle de la compassion dans l’oeuvre de Voltaire »



11h30 Cyprien LANNOY, « La conception de l’éducation chez Diderot »



12h Déjeuner



Session 2



Présidence : Franck SALAÜN



14h Yiqing WANG, « Les pronoms personnels dans les adresses de Diderot à son destinataire »



14h30 Pierre LÉGER, « Perception des rapports et controverse théologique dans la première correspondance Diderot/Voltaire »



15h Présentation de la SIEDS par sa présidente Pénélope J. CORFIELD : 'ISECS and International Civics in the Twenty-First Century'



15h30 Pause



15h45 Visite du château de Ferney avec son administrateur, François-Xavier VERGER



17h Présentation du patrimoine voltairien à Ferney, par Olivier GUICHARD



19h30 Dîner à Genève

Jeudi 25 mai



Les Délices, BGE, Genève



9h30 Mot de Nicolas SCHAETTI, Conservateur responsable de l'Unité des collections spéciales de la Bibliothèque de Genève



Session 3



Présidence : Alan SANDRIER



9h45 Mathilde VALLIÈRES, « Le ‘roman pictural’ de Greuze face à la narratologie transmédiale »



10h15 Shun SUGINO, « Du beau idéal au ‘modèle idéal’ : Diderot et Voltaire devant le to kalon



Pause



11h15 Conférence de Linda GIL, « Des hommes de bien. La correspondance entre Voltaire et Diderot »



12h déjeuner



Session 4



Présidence : Stéphane PUJOL



14h Guillaume COISSARD, « Diderot, les new materialisms et l'activité de la matière »



14h30 Amirpasha TAVAKKOLI, « Lire Diderot en Iran »



15h Pause



15h20 Table ronde : « Les chantiers de recherche en cours sur Diderot et Voltaire »



Modérateur : Stéphane PUJOL



Alain SANDRIER, « Diderot et Voltaire dans l’ENCCRE »



Franck SALAÜN, « L’édition DPV des OEuvres complètes de Diderot, un chantier au long cours »



Flavio BORDA D’AGUA, « La réception de Voltaire au Portugal 18e-21e siècle »



Eszter KOVACS, « Recherches sur Diderot en Hongrie »



Olivier GUICHARD, « Nouvelles recherches sur Voltaire et les Jésuites »



Linda GIL, « Faut-il brûler Voltaire ? »



16h30 Visite du fonds des Délices et de ses manuscrits par Flavio BORDA D’AGUA, Bibliothèque de Genève



18h Fin du colloque