Eric Auerbach, De la Passion aux passions. Pascal, Racine, Descartes, Molière, La Fontaine… (nouvelle édition 2023)

2023 – 4e CENTENAIRE PASCAL

Pascal ? « Il greffe sur l'augustinisme la doctrine de la raison d'État et parvient ainsi au paradoxe de la force pure et mauvaise à laquelle il faut docilement obéir. » La tragédie classique ? « C'est l'expression la plus parfaite de la déchristianisation ; elle crée un monde nouveau de la vie sublime, indépendant de toute pensée chrétienne. » Descartes ? « Il construit la sphère de la liberté humaine non pas en Dieu mais contre Dieu. » Molière ? Il met en scène l'« honnête homme » et son nouveau statut.

Sécularisation, recherche d'une morale autonome, loin des préceptes de la religion : tel est le mouvement qu'Auerbach repère tout au long du XVIIe siècle français, à la fois du côté des productions intellectuelles et du côté des comportements sociaux. Il décrit les lieux de la vie artistique où se mêlent et s'affrontent, à Paris, les classes sociales ; il étudie les origines familiales des élites intellectuelles, analyse les mutations du parterre au théâtre et le glissement progressif de la bourgeoisie productive vers les conforts de la rente.

Qu'il réfléchisse sur « la théorie politique de Pascal », sur « la cour et la ville », sur le « sourire hospitalier » de La Fontaine ou sur l'évolution sémantique du mot « passion », l'auteur de Mimésis déploie comme à l'accoutumée, dans ces essais, une érudition prodigieuse, en même temps qu'il révèle un XVIIe siècle tout tendu vers de nouvelles raisons d'être.





Traduction, annotation et postface de Diane Meur

Nouvelle édition revue et complétée



L'auteur

Auteur du magistral Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale (1946 ; trad. Gallimard 1968), Erich AUERBACH (Berlin, 1892-Wallingford, Connecticut, 1957) est l’un des plus grands romanistes allemands du XXe siècle avec Leo Spitzer et E. R. Curtius. Professeur de philologie à Marbourg, destitué par les nazis en 1935, il poursuivra sa carrière universitaire à Istanbul puis aux États-Unis jusqu’à sa mort.La traductrice

Ancienne élève de l’École normale supérieure, romancière, Diane MEUR est également traductrice de l’allemand et de l’anglais. Outre le présent recueil, elle a traduit d’Erich Auerbach les Écrits sur Dante (1998, rééd. 2023), Figura (2003, rééd. 2017), et lui a consacré deux articles, « Das französische 17. Jahrhundert als Paradigma bei Erich Auerbach und Werner Krauss » (2003) et « Auerbach und Vico : Die unausgesprochene Auseinandersetzung » (2007).

Sommaire

La Fontaine et Pierre Mille

Racine et les passions

De la passio aux passions

Sur la théorie politique de Pascal

La cour et la ville

Notes de la traductrice

Le fil rouge des passions. Erich Auerbach et l'âge classique français,

par Diane MEUR

L'érudit, l'exilé

« L'Internationale de la trivialité»

Les années américaines

L'induction comme méthode

La naissance du public

Passio et ratio

Index