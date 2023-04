Bell hooks, Ne suis-je pas une femme ? (rééd.)

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Olga Potot

« Ne suis-je pas une femme ? », telle est la question que Sojourner Truth, ancienne esclave, lança en 1851 lors d’un discours célèbre, interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses oppressions subies par les femmes noires : oppressions de classe, de race, de sexe.

Héritière de ce geste, bell hooks décrit dans ce livre paru en 1981 aux États-Unis les processus de marginalisation des femmes noires. Elle livre une critique sans concession des féminismes blancs, des mouvements noirs de ­libération, et de leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées.

Un livre majeur du « Black Feminism », un outil ­nécessaire pour tou·te·s à l’heure où, en France, une nouvelle génération d’Afroféministes prend la parole.

Autrice et activiste féministe afro-américaine née dans le Kentucky, bell hooks a été marquée dans son enfance par les lois de ségrégation raciale. Influencée par la pédagogie de Paulo Freire, elle enseigne l’anglais, l’histoire afro-américaine et les études féministes dans différentes universités. Elle a écrit sur de nombreux sujets comme la pédagogie, la sororité, la restauration de l’estime de soi, l’impérialisme blanc, la culture populaire... L’une des voix les plus influentes et stimulantes de la scène afroféministe.