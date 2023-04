Lancement du programme de spécialisation de Master en Littératures comparées à l’Université de Lausanne

Ouvrons les horizons littéraires !

Porté par le Centre interdisciplinaire d’études des littératures (CIEL) qui réunit les disciplines littéraires de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne (UNIL) (français, français médiéval, français langue étrangère, anglais, allemand, italien, espagnol, russe, langues et cultures de l’Asie du Sud, latin et grec ancien), ce nouveau programme de spécialisation de Master en Littératures comparées vise à ouvrir les horizons littéraires. Il s’adresse aux étudiant·e·s qui cherchent à explorer les manières dont les cultures littéraires interagissent, mais aussi les relations de la littérature avec d’autres arts ou médias. Il permet aux étudiant·e·s de faire fonds sur leur plurilinguisme, de mettre en relation leurs disciplines d’intérêt et de faire un premier pas dans le monde professionnel du littéraire ou dans la recherche académique.

Aperçu du plan d’études

D'un volume de 30 crédits ECTS, le programme de spécialisation en littératures comparées s'articule autour de trois modules obligatoires.

En théorie: approches comparées des littératures (10 crédits ECTS)

En acte: études comparatistes et/ou interdisciplinaires sur corpus (10 crédits ECTS)

En pratique: projet individuel (10 crédits ECTS), 2 possibilités, à choix : partager les littératures: selon les projets des étudiant·e·s et les disponibilités des partenaires, stage dans une institution culturelle partenaire du CIEL (Fondation Bodmer, Archives littéraires, Bibliothèque cantonale et universitaire, La Grange, etc.) ou projet individuel ; vers la recherche en littératures comparées: selon les projets des étudiant·e·s et les disponibilités des partenaires, contribution aux activités en ligne d’un partenaire du CIEL (fabula.org, wikimedia.ch, viceversalitterature.ch, etc.) ou participation à une manifestation scientifique (journée d’études, colloque, etc.).



Constitué de deux enseignements obligatoires spécifiques au programme, le premier module du programme propose une introduction à la littérature comparée (en considérant l’histoire de la discipline, ses enjeux, ses récents développements, etc.) et présente un éventail de terrains et de méthodes comparatistes.

Dans le deuxième module, par le choix de deux enseignements dans une large palette d’options, les étudiant·e·s élargiront découvriront de nouveaux corpus littéraires et donneront, selon leurs intérêts, sa coloration propre à leur programme de spécialisation.

Le troisième module permet enfin aux étudiant·e·s de mettre un pied dans le monde professionnel ou celui de la recherche à l’occasion d’un projet individuel.

En définitive, ce programme souhaite donner un sens particulier au trésor de compétences plurilingues et pluridisciplinaires qui se développent en Faculté des lettres.

Objectifs

Les étudiant·e·s ayant suivi le programme avec succès auront pu :

penser la littérature par-delà les frontières nationales, linguistiques ou disciplinaires;

mettre en relation leurs disciplines d’intérêt;

éprouver des pratiques comparatistes sur des corpus littéraires particuliers;

à travers une expérience pratique, découvrir une activité professionnelle en lien avec le monde littéraire ou s’initier à la recherche académique.

Public cible

Le programme présente un intérêt particulier pour les étudiant·e·s qui souhaitent donner à leur cursus et à leur mémoire de maîtrise une orientation transdisciplinaire et/ou plurilingue. Il peut aussi être un lieu d’incubation privilégié pour un projet doctoral ou professionnel.

Dispensé en français et, pour les cours optionnels, dans les différentes langues enseignées dans la Faculté, le programme est prévu pour les étudiant·e·s de Maîtrise universitaire ès Lettres à l’UNIL qui étudient au moins une discipline littéraire. L'admission d'étudiant·e·s d’autres disciplines est possible sur dossier si la cohérence de leur projet d’étude (et en particulier de mémoire) le justifie.

Contactez-nous !

Pour toute question sur les atouts du programme, le dynamisme de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne ou la qualité de l'environnement lausannois, contactez-nous!

Contact, et informations utiles sur le programme : https://unil.ch/ciel/litteratures-comparees…



Informations sur les Master ès Lettres avec spécialisation à l'Université de Lausanne :

https://www.unil.ch/formations/home/menuinst/masters/lettres-avec-specialisation.html…