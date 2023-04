Le Corpus : corps à corps (Genève)

Le colloque Le Corpus : corps à corps a pour but d’explorer la notion de « corpus », ses significations et sa pratique dans différents contextes historiques, linguistiques et académiques. Terme latin qui jusqu’au XIXe siècle a relevé de la sphère religieuse (corpus Domini, corpus Christi), « corpus » désigne dans les langues modernes un regroupement structuré de documents réunis en vue de leur étude et choisis à partir d’un critère commun : générique, auctorial ou chronologique. L’idéal d’organicité et de cohérence auquel cette notion renvoie demeure présent, quoique de manière parfois implicite, dans tous les domaines de son usage : en linguistique, où depuis les années 1960 il existe une « stylistique du corpus » ; en sciences de l’information, où l’interprétation des données se fait sur de grands corpora souvent numérisés ; en psychologie sociale, où les outils de la « culturomique » permettent l’investigation du comportement humain à travers l’analyse d’un corpus de produits culturels. Tout aussi opérationnel et justifiable qu’il puisse paraître lorsqu’il est revendiqué par ces disciplines, le corpus n’est pourtant jamais un objet aux contours arrêtés, mais plutôt une unité hypothétique. Ce caractère virtuel fait en sorte que ses critères, ainsi que ses frontières, doivent être établis au moment même de sa constitution.

Des journaux de confinement aux corpora numériques, des bibliothèques médiévales aux archives ouvrières de Jacques Rancière, plusieurs sont les corps à corps qu’un rapport non orthodoxe à cette notion rend possibles. Les questions théoriques – tel le rapport entre constitution de corpus et autorité, ou encore celui du canon et de sa représentativité – se trouveront alliées à celles historiques et méthodologiques : les transformations du corpus en parallèle avec celles du discours scientifique, les enjeux d’archivage et d’analyse à l’âge du numérique, la justification même du corpus ou le traitement spécifique des corpora oraux. Aux cinq sessions de travail organisées autour de ces axes s’ajoutent une table ronde sur les limites (chronologiques, spatiales, mais aussi et surtout théoriques) de la notion de corpus et un panel consacré à Giacomo Leopardi, auteur canonique s’il en est et cependant exemplaire des métamorphoses que peut subir un corpus en fonction de sa réception critique. Une conférence de la philosophe Adriana Cavarero sur la politique de la voix clôturera le colloque.

Programme

Vendredi 12 mai | Battelle A, auditoire RDC, 7 route de Drize

8h45 Introduction : Marie Kondrat et Matilde Manara

09h15-10h30

LE CORPUS ET LE CANON

Présidence : Cécile Neeser Hever (UNIGE)

Valeria Gennero (Università di Bergamo) : Canonicity and the Arts of Radical Indifference

Martin Rueff (UNIGE) : Corpus et autorité

11h-12h45

CORPUS, MÉTHODE, DISCOURS

Présidence : Yasmina Foehr-Janssens (UNIGE)

Tiphaine Samoyault (EHESS) : Rhétorique de la justification des corpus

Natália Guerellus (Université Jean Moulin Lyon 3) : Genre et corpus historiographique : réflexions contemporaines sur la disciplinarisation et la déstabilisation de l’histoire scientifique

Cécile Mahiou (Université de Nantes) : Poétiques du quotidien : quels corpus possibles ?

14h15-15h30

DE LA PAGE À L’ÉCRAN : MATÉRIALITÉ DU CORPUS

Présidence : Simon Gabay (UNIGE)

Valérie Beaudouin (EHESS) : Corpus numérique : enjeux de délimitation, d’archivage et d’analyse

Rossana de Angelis (Paris-Est Créteil) : Les écritures confinées : matérialités des journaux du confinement

16h-17h30

QUELLE APPROCHE POUR QUEL CORPUS ? ENJEUX, LIMITES, TRANSFORMATIONS

Table ronde avec Jérôme David (UNIGE), Béatrice Joyeux-Prunel (UNIGE) et Nancy Murzilli (Paris 8)

Modération : Guido Furci (Sorbonne Nouvelle)

Samedi 13 mai | Uni Mail, salle MR070, 40 bd du Pont-d’Arve

8h45-10h30

LEOPARDI FUORI E DENTRO IL CANONE

Présidence : Lily Dessau (UNIGE)

Massimo Natale (Università di Verona) : Leopardi Abroad : a Survey

Alessandra Aloisi (Oxford) : Leopardi : Philosophical Portraits

Vincenzo Allegrini (Sapienza Università di Roma) : Leopardi and the Twentieth Century

11h-12h45

NAISSANCE D’UNE BIBLIOTHÈQUE : ENTRE THÉORIE ET HISTOIRE LITTÉRAIRES

Présidence : Evelyn Dueck (UNIGE)

Maéva Boris (Sorbonne Nouvelle) : « On ne lit pas une bibliothèque tous les matins » : le problème de la mise en corpus en théorie littéraire

Thomas Hunkeler (UNIFR) : « (Swift, Hegel, L’Inconnue de la Seine) » : le corpus masqué d’André Breton

Carola Borys (Università di Siena/Sorbonne Nouvelle) : Le corpus infini : à propos de l’esthétique de Jacques Rancière

14h15-15h30

CORPORA HYBRIDES

Présidence : Massimo Natale (Università di Verona)

Emilie Picherot (Université de Lille) : Un corpus par imitation : la bibliothèque arabe de Guillaume Postel

Amanda Murphy (Sorbonne Nouvelle) : “Poetic Justice”: the Corpus, from Poetry to Proof

16h-17h30

THE SIRENS’ SONG OR THE EROTICS OF VOCAL BODIES

Conférence d’Adriana Cavarero (Università di Verona)

Modération : Tiphaine Samoyault (EHESS)

17h30 Clôture du colloque

Comité d’organisation :

Marie Kondrat (UNIGE) et Matilde Manara (Collège de France)

Assistante du colloque :

Sabrina Sampaio Martins (UNIGE)

Comité scientifique :

Guido Furci (Sorbonne Nouvelle), Massimo Natale (Università di Verona),

Nathalie Piégay (UNIGE), Martin Rueff (UNIGE), Tiphaine Samoyault (EHESS).