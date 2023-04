Étudier la Littérature comparée à l'Université de Genève (BA, MA, Doctorat)

Délai d'inscription 30 avril 2023

« La littérature doit dépasser le bout de la rue, montrer ce qu’une caméra ne voit pas, illuminer les coins obscurs de la vie, de la réalité, insinuer des doutes dans la tête des gens. »

Antonio Tabucchi

La littérature comparée étudie le phénomène littéraire sous ses formes les plus diverses. Marquée par le refus de définir au préalable quelque frontière que ce soit, elle implique une approche pluriculturelle et pluridisciplinaire. Elle s’intéresse ainsi aux grandes questions actuelles de l’identité et de l’altérité, de l’exil et du témoignage, de l’éthique et de la place des arts dans la société. Cette ouverture implique non seulement l’étude de différentes littératures, mais également des relations entre la littérature et les divers arts et médias (cinéma, peinture, musique...), de la traduction littéraire, de la réception, ou encore des différents discours théoriques.

Unique en Suisse romande, le Programme de Littérature comparée de l’Université de Genève propose une formation complète en littérature comparée : Baccalauréat universitaire (BA), Maîtrise universitaire (MA) et Doctorat. Cette formation repose sur des cours et des séminaires spécifiques au Programme de Littérature comparée dans les modules de base (BA1-BA3) ainsi que sur des cours et des séminaires empruntés aux départements et unités des langues et littératures enseignées à la Faculté des Lettres (Anglais, Allemand, Espagnol, Russe, Arabe...).

Le Programme de Littérature comparée de l'Université de Genève offre un cadre d’études à la fois stimulant et bienveillant, des enseignements en petits groupes et un encadrement personnalisé - et ceci dans l'une des villes les plus polyglottes et internationales au bord du Léman. N’hésitez pas à prendre contact avec nous directement !

Site web du Programme de Littérature comparée : unige.ch/lettres/littcomp

Pour plus d’informations concernant l’inscription à la Faculté des Lettres de l’Université de Genève : unige.ch/lettres/fr/espace-etudiants

unige.ch/lettres/fr/espace-etudiants/commenceretudes

Pour les informations pratiques concernant le logement et le financement des études :

unige.ch/dife/aides-financieres

unige.ch/dife/vie-de-campus