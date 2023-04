Jean-Michel Ropars, Ulysse dans le monde d'Hermès

Le rapprochement a été fait de longue date entre le personnage d’Ulysse et le dieu Hermès, très proche des humains : l’originalité du livre est de tenter d’aller plus loin que ce simple constat, en montrant comment les aèdes ont modelé Ulysse à l’image du dieu, selon les exigences de l’épopée. En le faisant « descendre » dans le monde des hommes, ils ont fait du dieu qui ne combattait pas (Hermès) un « guerrier » (Ulysse), bien piètre en réalité. Ils le dotèrent d’une « biographie » en l’établissant souverain d’un royaume improbable puisque localisé aux confins brumeux et presque infernaux de l’Occident hellénique archaïque ; polymorphe contradictoire, ils en firent un errant perpétuel et souffrant, à l’image d’Hermès : car le livre établit pour la première fois les souffrances du dieu dans les diverses manifestations de son culte (Hymne homérique, statues, rituels).

Ces souffrances sont expliquées comme l’accompagnement nécessaire d’un cycle de disparitions suivies de retours à travers de perpétuelles métamorphoses. Il est alors proposé une clé de lecture de l’architecture souterraine de l’Odyssée, basée sur une allégorie lunaire très savante : le cycle de la lune sous-tend les aventures d’Ulysse, son voyage final de retour comme les douze étapes préalables dont il fait le récit chez Alkinoos.

Table des matières

Introduction : Ulysse et Hermès



1re partie :

L’épopée et le mythe, les relations entre Ulysse et Hermès

1. L’épopée et son rapport au mythe

2. Hermès et Ulysse : une grande proximité

3. L’élimination d’un double contradictoire

4. Hermès et Ulysse : autres attributions communes

5. La médiation d’une figure « hermaïque » : Ulysse averti par Tirésias

6. Ulysse, Épéios et Hermès





2e partie :

Ulysse comme figure souffrante et lunaire



1. Ulysse « bourreau de lui-même » ?

2. Le massacre des prétendants (Od., chant XXII)

3. Sinon et Mélanthios suppliciés

4. Hermès mutilé ou fouetté

5. Un autre dieu (proche d’Hermès et Ulysse) fouetté : Pan

6. L’allégorie lunaire



Conclusion

Bibliographie .

Indices

Jean-Michel Ropars est historien et agrégé. Il publie régulièrement dans diverses revues des articles sur la mythologie grecque : sur Hermès ; sur l’aurore et la nuit, Nausikaa et Calypso dans l’Odyssée ; ou sur les relations entre Délos et le pays des Hyperboréens. Il s’intéresse également au cinéma sur lequel il a écrit articles et contributions à desouvrages collectifs (sur Fellini, Pasolini).