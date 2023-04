Louis Hjelmslev, Essais et communications sur le langage (éd. L. Cigana)

Edited by Lorenzo Cigana(University of Copenhagen)

La première partie de ce volume recueille les interventions et les discussions dans lesquelles Hjelmslev figure comme rapporteur lors de séances du Cercle linguistique de Copenhague, ou lors d’autres colloques, et dont les minutes sont éparpillées dans différents Bulletins et Acta. On y trouvera aussi la reproduction des débats qui ont suivi les communications ayant été publiées par la suite sous forme d’articles. La deuxième partie est constituée de contributions plus longues, qu’on peut légitimement qualifier d’articles. Certaines parties de ce contingent ont déjà été publiées en italien ou en anglais : la traduction intégrale en français en a été réalisée ici, afin d’obtenir une uniformité générale. Details…

Table of contents

Le langage entre structure, description et possibilitésLorenzo Cigana(University of Copenhagen)

pp.13-34

Partie A

pp.36

Remarques à propos du compte-rendu de Pihler

Jespersen, The System of Grammar

Louis Hjelmslev

pp.37

Discussion sur les désinences verbales de l'indoeuropéen et la théorie des syllabesLouis Hjelmslev

pp.38

Remarques à propos de la communication de Uldall

Le Maidu, une langue californienne

Louis Hjelmslev

pp.39-41

Remarques de Hjelmslev à propos de la communication de Ross

A theory of language

Louis Hjelmslev

pp.42-43

Remarques à propos de la communication de Barr

Genre, concordance et construction passive en moyen-iranien et en ouest-iranien moderne

Louis Hjelmslev

pp.44

Compte-rendu des activités du Cercle Linguistique de CopenhagueLouis Hjelmslev

pp.45-47

La structure des oppositions dans la langueLouis Hjelmslev

pp.48-49

Forme et substance linguistiquesLouis Hjelmslev

pp.50-51

Remarques à propos du compte-rendu de Fischer-Jørgensen

Martinet, La gémination consonantique d'origine expressive dans les langues germaniques (1937)

Louis Hjelmslev

pp.52-53

Remarques à propos de la communication de Holt

Quelques problèmes sur la chronoloqie des suffixes indo-européens

Louis Hjelmslev

pp.54

Compte-rendu de Uhlenbeck

Oer-Indogermaansch en Oer-Indogermanen

Louis Hjelmslev

pp.55-57

Remarques à propos de la communication de Zwirner

Phonologische und phonometrische Probleme der Quantität

Louis Hjelmslev

pp.58

Remarques à propos du compte-rendu de Bjerrum

sur quelques travaux récents dans le domaine de la phonologie des langues nordiques (C. Borgström, "Zur Phonologie der norwegischen Schriftsprache", A. Martinet, "La phonologie du mot en danois")

Louis Hjelmslev

pp.59-60

Remarques à propos de la communication de Diderichsen

sur les pronoms réfléchis du danois

Louis Hjelmslev

pp.61

Caractères grammaticaux des langues créoles (1938)Louis Hjelmslev

pp.62

Remarques à propos de la communication de Zwirner

Phonologische und phonometrische Probleme der Quantität

Louis Hjelmslev

pp.63

Remarques à propos de la communication de Forchhammer

Les sons du langage, leur véritable nature et leur classement dans un système phonétique mondial

Louis Hjelmslev

pp.64

Compte-rendu de Acta Linguistica

et remarques à propos du compte-rendu de Fischer-Jørgensen

Louis Hjelmslev

pp.65-66

Remarques à propos de la communication de Kuryłowicz

sur le système de l’accentuation grecque

Louis Hjelmslev

pp.67

L'état actuel de la technique utilisable pour les buts de la phonétique expérimentaleLouis Hjelmslev

pp.68-69

Remarques à propos de la communication de Jakobson

Das Nullzeichen

Louis Hjelmslev

pp.70

Le "caractère linéaire" du signifiantLouis Hjelmslev

pp.71

Remarques à propos du compte-rendu de Fischer-Jørgensen

Trubetzkoy, "Grundzüge der Phonologie"

Louis Hjelmslev

pp.72

Remarques à propos du compte-rendu de Ravn

Sarauw (1939), "Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen"

Louis Hjelmslev

pp.73

Connectif et voyelle thématique en hongroisLouis Hjelmslev

pp.74-76

Remarques à propos de la communication de Jespersen

Efficiency in Linguistic Change

Louis Hjelmslev

pp.77

Remarques de Hjelmslev

À propos du compte rendu de Bodelsen sur Jespersen, "A Modern English Grammar", et de la communication de Grønbech, "L'accent turc"

Louis Hjelmslev

pp.78

Remarques à propos du compte-rendu de Brøndal

van Ginneken, La reconstruction typologique des langues archaïques de l'humanité (1939)

Louis Hjelmslev

pp.79

Note sur les oppositions supprimables (résumé)Louis Hjelmslev

pp.80

Remarques à propos de la communication de Hendriksen

Sur la théorie des laryngales indo-européennes, en en montrant l’importance pour la grammaire comparée de l’indo-européen (cf. "Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitischen für die Laryngaltheorie")

Louis Hjelmslev

pp.81-82

Remarques à propos de la communication de HøegLouis Hjelmslev

pp.83

Les degrés de comparaisonLouis Hjelmslev

pp.84

Remarques à propos de la communication de Høybye

Le concept de l'accord et quelques problèmes d'accord, surtout en français et en danois

Louis Hjelmslev

pp.85-86

Discussion relative à la communication de Hjelmslev

Les degrés de comparaison

Louis Hjelmslev

pp.87-88

Remarques à propos du compte rendu de Smith

sur l'ouvrage de P. Menzerath, "Der Diphtong" (1941)

Louis Hjelmslev

pp.89-91

Remarques à propos de la communication de Togeby

Synchronie et diachronie

Louis Hjelmslev

pp.92-97

Remarques à propos de la communication de Wieluch

Études sur la langue chinoise écrite

Louis Hjelmslev

pp.98

Remarques à propos du compte-rendu de Bjerrum

Vogt, "The structure of the Norwegian monosyllables" (1942)

Louis Hjelmslev

pp.99

Remarques à propos de la communication de Bodelsen

Note sur le complément (l'objet grammatical)

Louis Hjelmslev

pp.100-101

Remarques aux comptes-rendus sur "Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse"

P. Diderichsen, E. Tranekjær Rasmussen, J. Jørgensen, K. Togeby, H. Emmertsen, L. L. Hammerich, H. Wett Frederiksen, P. Johs. Jensen, C. Høeg, A. Arnholtz pendant les séances du 18 et 25 avril 1944 et du 2 mai 1944

Louis Hjelmslev

pp.102-105

Nombre et genre dans les langues sans différenciation complète des genresLouis Hjelmslev

pp.106

Base et caractéristique, verbe et phrase nominaleLouis Hjelmslev

pp.107

Langue et systèmeLouis Hjelmslev

pp.108

Remarques à propos de la communication de Bergsland

Problèmes de syncrétisme

Louis Hjelmslev

pp.109-110

Résumé de l'activité des membres du Cercle linguistique de CopenhagueLouis Hjelmslev

pp.111

Communication de Hjelmslev au Sixième Congrès International de LinguistesLouis Hjelmslev

pp.112-137

Le système de l'expression du français moderneLouis Hjelmslev

pp.138-147

L'analyse de la phrase et la syntaxeLouis Hjelmslev

pp.148-154

Le problème des casLouis Hjelmslev

pp.155-156

Remarques à propos de l'article de Uldall

On equivalent relations

Louis Hjelmslev

pp.157-158

Le statut des propositions relatives dans l'analyse de la phraseLouis Hjelmslev

pp.159-160

Remarques sur la syntaxe et l'analyse de la phraseLouis HjelmslevPaul Diederichsen

pp.161-163

Discussion au sujet de l'article de Bjerrum

Verbal number in Jutlandic law

Louis Hjelmslev

pp.164-165

Discussion sur l'analyse de la phrase

avec une référence particulière aux propositions secondaires (suite)

Louis Hjelmslev

pp.166-168

Discussion sur l'analyse de la phraseLouis Hjelmslev

pp.169-176

Discussion sur l'article de Hansen

et sur les fonctions syntaxiques traditionnelles

Louis Hjelmslev

pp.177-179

Discussion sur l'analyse de la phrase (suite)Louis Hjelmslev

pp.180-184

Analyse de la phrase

emphase et catalyse

Louis Hjelmslev

pp.185-189

Analyse de la phrase (suite)

emphase et catalyse

Louis Hjelmslev

pp.190-191

Discussion sur l'emphase et la catalyseLouis Hjelmslev

pp.192-195

Discussion à propos de la théorie syntaxique de TogebyLouis Hjelmslev

pp.196-198

Analyse traditionnelle de la phrase

selon l'avis de Hjelmslev et de Diderichsen

Louis HjelmslevPaul Diederichsen

pp.199-203

Contribution de Diderichsen au débat

Morpheme categories in modern Danish

Louis Hjelmslev

pp.204-205

Catégories, paradigmes, gouvernementLouis Hjelmslev

pp.206-209

Communication au Septième Congrès International des LinguistesLouis Hjelmslev

pp.210-213

Classification des variantes et description de la substance des catégoriesLouis Hjelmslev

pp.214-215

Essai d'une critique de la méthode dite glotto-chronologiqueLouis Hjelmslev

pp.216-227

Études sur la structure de la jonction

avec une attention particulière à la congruence entre tête et épithète adjectival

Louis Hjelmslev

pp.228

Sur l'accentuation des unitésLouis Hjelmslev

pp.229-233

Compte-rendu de Uldall

An outline of glossematics

Louis Hjelmslev

pp.234-236

Réponse à propos de la communication de SiertsemaLouis Hjelmslev

pp.237-238

Réponse à propos de la communication de Spang-Hanssen

Aspects typologiques et statistiques de la distribution en tant que critère pour l'analyse linguistique

Louis Hjelmslev

pp.239-240

Réponse au débat sur "Sémantique structurale"Louis Hjelmslev

pp.241-244

Partie B

pp.246

Langue et penséeLouis Hjelmslev

pp.247-261

Études sur la notion de parenté linguistique

Première étude: relations de parenté des langues créoles

Louis Hjelmslev

pp.262-277

Nouveaux courants de la phonétique expérimentaleLouis Hjelmslev

pp.278-331

Kurt Wulff. NécrologieLouis Hjelmslev

pp.332-335

Quelques considérations de linguistique théoriqueLouis Hjelmslev

pp.336-345

Les catégories grammaticalesLouis Hjelmslev

pp.346-355

La parenté linguistiqueLouis Hjelmslev

pp.356-364

Schéma linguistique et usage linguistiqueLouis Hjelmslev

pp.365-369

La dissimilation d'aspirationLouis Hjelmslev

pp.370-377

Rôle structural de l'ordre des motsLouis Hjelmslev

pp.378-382

Les races humaines et les languesLouis Hjelmslev

pp.383-405

Nombre et genre grammaticauxLouis Hjelmslev

pp.406-426

Quelques considérations sur la pratique et la théorie dans la sémantique structuraleLouis Hjelmslev

pp.427-437