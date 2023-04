Laurent Thirouin, Pascal ou le Défaut de la méthode. Lectures des Pensées selon leur ordre (préface de Dominique Descotes)

Nouvelle édition revue et augmentée, à l'occasion du 4e centenaire de la naissance de Blaise Pascal.

Redoutable dialecticien, Pascal reste conscient de la faiblesse de tout argument, de l’insignifiance des énoncés, de la stérilité des méthodes. Il ne prétend pas, dans ses Pensées avoir rien dit d’inouï, mais avoir mieux placé la balle dont tout le monde joue, avoir inventé une disposition nouvelle. Il importe donc de s’interroger sur cette disposition, c’est-à-dire de considérer enfin comme essentielle l’étrange répartition en liasses que restituent aujourd’hui les éditions des Pensées. L'ordre de Pascal est à la fois une rhétorique singulière et un rapport original à la vérité.



Mais l’examen doit être inductif et méticuleux. Quelle logique exacte préside à la répartition des pensées entre une liasse « vanité » et une liasse « misère » ? Comment la raison des effets marque-t-elle la grandeur de l’homme ? Pourquoi Pascal a-t-il disséminé les fragments traitant du divertissement, au lieu de les réunir dans le dossier qui semble consacré à la question ? Quelle espèce de transition désigne-t-il sous le titre « Transition de la connaissance de l’homme à Dieu » ? Telles sont les questions, et d’autres similaires, proposées à la réflexion dans ce volume. Le commentaire d’une pensée ne devrait plus s’envisager en dehors de sa situation dans le singulier dispositif que forment les liasses.

TABLE DES MATIÈRES



Préface de Dominique Descotes

Avant-propos

PREMIÈRE PARTIE. INSUFFISANCE DES ÉNONCÉS



Chapitre I. La profession de raison

Chapitre II. L’Art de Conférer

Chapitre III. Une idole de la vérité, une idole de l’obscurité

DEUXIÈME PARTIE. LE DÉFAUT D’UNE DROITE MÉTHODE



TROISIÈME PARTIE. L’ORDRE DE LA CHARITÉ



Chapitre I. Les premières liasses des Pensées : architecture et signification



Chapitre II. Raison des effets : un concept pascalien



Chapitre III. Le cycle du divertissement

Chapitre IV. « Transition de la connaissance de l’homme à Dieu »

Chapitre V. Montaigne, « demi-habile » ? Fonction du recours à Montaigne dans les Pensées

Chapitre VI. Le pari au départ de l’apologie

Chapitre VII. Pascal et la superstition

Chapitre VIII. Se divertir, se convertir

Chapitre IX. Depuis quand Pascal a-t-il écrit une « apologie » ?



CONCLUSION

Dialoguer avec Pascal