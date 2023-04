Jacques Benoit, Le petit Monsieur

Jacques Benoit aborde dans Le petit monsieur un genre ancien: le roman par lettres. À la mode aux XVIIe et XVIIIe siècles, puis devenu de plus en plus désuet, il est presque inconcevable de nos jours. Pourtant, il s’avère un choix d’une efficacité extraordinaire; en effet, dans cette forme littéraire le personnage de Rachel évince l’auteur et le narrateur, puisque c’est elle qui écrit les lettres.

Le lecteur, acculé à son seul point de vue, se rend compte, grâce à la présence pourtant muette de l’auteur implicite, que la jeune femme est malheureuse, égoïste, incapable de voir la réalité et d’accepter l’aide des autres, qui se montrent d’ailleurs inaptes à la comprendre et à l’aider. Ainsi Rachel sombre dans son malaise, fait de masochisme, entêtement, désespoir, avec comme victime son propre enfant, un petit enfant sans défense (et sans nom), condamné à une solitude sombre et méfiante, jusqu’à l’anéantissement final.

Jacques Benoit, journaliste, scénariste, écrivain québécois né en 1941 est l’auteur de plusieurs romans, qui transgressent règles, codes et prescriptions tacitement établis, en mélangeant tous les genres.

Les plus célèbres, Jos Carbone et Les Princes, sont de vrais petits chefs-d’oeuvre; le premier est en même temps conte merveilleux, conte noir, légende, fable, le second est à la fois un roman policier, une dystopie, un conte merveilleux, une fable, un roman de sciencefiction, une allégorie. Autre chose encore est son huitième roman, Le petit monsieur…