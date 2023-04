Féminicide de Cécile Hussherr-Poisson, maîtresse de conférence en littérature comparée à l'Université Gustave Eiffel (Paris)

Lundi 20 mars 2023, Cécile Hussherr-Poisson décédait brutalement, victime d’un féminicide. L’université Gustave Eiffel où elle était maîtresse de conférence a fait paraître le communiqué suivant, dont Fabula a pris connaissance avec retard.

"Cécile Hussherr-Poisson a rejoint notre Université en 1999. Normalienne de l’ENS-Ulm et agrégée de Lettres classiques, elle a réalisé une thèse de doctorat sous la direction d’Annick Bouillaguet, sur le mythe de Caïn et Abel de la Bible à la littérature.

Élue maîtresse de conférences en 2003, elle a dispensé de nombreux enseignements de littérature comparée et de littérature française, en licence mais aussi dans les formations pour l’enseignement du premier et du second degré. A travers l’étude des humanités classiques, elle a partagé avec ses classes des réflexions fondamentales sur les valeurs et les conduites humaines. Brillante, méthodique et sensible, Cécile Hussherr-Poisson était très appréciée des étudiantes et étudiants pour qui elle mettait en place un cadre solide et très humain qui leur donnait confiance. Latiniste, helléniste initiée à l’hébreu, elle s’est aussi intéressée aux nouvelles technologies et les a pratiquées pour transmettre les savoirs fondamentaux des humanités classiques.



Conjuguant efficacité et écoute attentive, elle a également mis à plusieurs reprises ses grandes qualités au service de la communauté. Responsable de la partie de la formation MEEF 1er degré en lettres assurée à l’Université Gustave Eiffel depuis 2018, elle a travaillé avec l’INSPE de Créteil. Elle dirigeait le département des Lettres depuis 2022, fonction qu’elle avait déjà remplie de 2004 à 2006. A l’écoute des étudiantes, des étudiants comme des collègues pour organiser en interne la formation au mieux, elle avait à cœur de faire reconnaître à l’extérieur la valeur de notre travail et la qualité des études littéraires.



Enseignante-chercheuse reconnue en littérature comparée, Cécile Hussherr-Poisson a constamment interrogé les mythes qui façonnent les représentations humaines. Elle a consacré les travaux de la première partie de sa carrière à une réflexion sur la violence à travers les mythes. De retour à l’université en 2018 après plusieurs années de mise en disponibilité, elle a orienté sa réflexion vers l’écriture féminine et créé, en 2021, un cours en anglais consacré à la création littéraire comme moyen de briser le confinement domestique pour les autrices anglaises des 19e et 20e siècles, ouvert à l’ensemble du public étudiant de l’Université.



Cet engagement dans la construction et la transmission des savoirs pour faire diminuer la violence sous ses formes universelles et sous les formes qui s’exercent spécifiquement sur les femmes a conduit Cécile Hussherr-Poisson à s’investir également dans le déploiement de la politique d’égalité de l’Université. Sentinelle égalité au sein de l’UFR LACT, elle a participé à de nombreuses formations à la prévention des violences et elle a aidé plusieurs jeunes femmes à trouver de l’aide face à des situations de violences sexuelles ou sexistes. Sa connaissance des difficultés liées à différents handicaps lui a également permis de proposer des solutions pour favoriser l’apprentissage et l’évaluation de nos étudiantes et étudiants.



L’assassinat de Cécile Hussherr-Poisson a profondément bouleversé celles et ceux qui l’ont connue et au-delà l’ensemble de la communauté universitaire. Il nous frappe en plein cœur et nous confronte à l’ultime degré du continuum des violences faites aux femmes. Il nous rappelle de manière tragique que nous devons continuer de lutter dans toutes nos missions, comme Cécile Hussherr-Poisson l’a fait, pour ne tolérer aucune des violences.



Nous n’oublierons pas Cécile, la femme qu’elle était, rayonnante, généreuse et émancipée, les combats qu’elle a menés, les valeurs de droiture, de tolérance et de justice qu’elle défendait et pour lesquelles notre Université continuera de se battre."



Jeudi 30 mars, notre Université organisera, en interne, une cérémonie en sa mémoire, un moment de recueillement et de témoignages."