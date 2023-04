Revue Complexus (Revue Interdisciplinaire en Littératures, Critique, Histoire de l’art  et Didactique)- Varia- N° 1

Complexus se veut une revue interdisciplinaire en Littératures, Critique et Histoire de l’art, et Didactique, dans l'espace francophone et au-delà.

Animée par un comité de rédaction totalement indépendant, cette revue, que nous avons baptisée Complexus (terme latin qui signifie « ce qui est tissé ensemble »), publie en français et en anglais, des articles, des comptes rendus et des notes de lecture critiques des publications récentes dans les différents champs susmentionnés. Complexus ne fait la promotion d'aucune école, doctrine ou méthodologie et a pour seul souci au progrès de la connaissance dans les domaines des littératures, la critique et l’Histoire de l’art.

Tous les articles sont soumis à un processus de révision par les pairs. Complexus paraît deux fois l’an, au printemps et à l’hiver. Les numéros sont thématiques et comprennent des articles hors thème.



NO 1 (2023) (Ce numéro est offert en libre accès sur : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus )

- Préface : Hicham BELHAJ



Histoire et critique d’art



- Mohammed Kacimi : Ecrire et peindre la mort : Hicham BELHAJ



- Représentations et virtualités de la figure de Salomé au prisme de l’ekphrasis dans Salomé dansant devant Hérode et L’Apparition de Gustave Moreau et A Rebours de Joris-Karl Huysmans : Agathe VIEILLARD-BARON



- L’Eternelle Reine, 50 ans de peintures et de poèmes de Werewere Liking : une autre expression de la liberté féminine entre cri de douleur, réquisitoire et exaltation de la beauté : Stanislas Modibo CAMARA



- L'écriture de l'indicible et la mémoire saignante dans le roman d'art La tristesse des femmes en mousseline de Jean-Daniel Baltassat : Farida BOURBI



- Représentation picturale du corps : Lieu de croisement entre l’Orient et l’Occident dans Mon nom est Rouge d’Ohran Pamuk : Amal JARRAHI



- Le cinéma dans La Route des Flandres et Triptyque de Claude Simon : Une nouvelle grammaire du regard : Salma DAOUDI /Abderrafie DKHISSI



Littérature



- La satire dans ‘Ayza atgawwiz de Ġāda ‘Abd al-’Āl : Samar CHENOUDA



- Imaginaires langagiers, formes et représentations de la violence chez Ayobami Abebayo : Jean-Marcel ESSIENE



- Le chant des ruelles obscures ou les ténèbres éclairées des ruelles tunisoises : Sabrine HERZI



- L’écriture et le dépouillement dans Love me tender de Constance Debré : Méltza CHAREST /Geneviève BOUCHER



- Cyrtha, terre numide, dans Insectes de Salim Bachi : Jihane TBINI



- L’or des Sables entre acculturation et marchandisation de la vie chez André Le Gal : Nicole NANA NGUEGONG épouse ZEBAZE



- Crise du sujet, crise de l’énonciation dans La Mémoire Tatouée de Abdelkébir Khatibi et Cérémonie de Yasmine Chami : Rédouane BOUCHAREB



- Le postcolonial et le postmoderne : entre ruptures et crise des identités dans Débout-payé de Gauz : Konan RICHMOND ALAIN



- Révolte Féminine et « Défiliation » culturelle dans Sous Fer de Fatoumata Keita, et L’héritage empoisonné de Abdoulaye Garba Tapo : Modibo DIARRA



- Le Crime Time. Les criminelles sous la plume d’Ingrid Noll : Régine ATZENHOFFER



- Étrangère ici et là-bas: l’éloge de l’altérité dans Le mal de peau de Monique Ilboudo : Elise Nathalie NYEMB



- Les symboles du nom propre et du costume au service de l’expression de l’identité culturelle dans le théâtre populaire de la troupe féminine « Les échos de la capitale » du Bénin : Dègbédji Eric HASSAWIGNAN



- Espace et quête des origines dans Marrakech le départ de Daniel Sibony : Hafid ABOUELKACEM





Didactique



- La stylistique en mal de discipline à l’université. Le cas du Gabon : Fortuné NKONENE-BENHA



- L’enseignement à distance en période de la pandémie du Covid 19 : Représentations et pratiques enseignantes : Asmae SENHAJI