Gide, Herbart & Van Rysselberghe, Correspondance 1929-1951 (rééd. & en ligne)

Quand il rencontre André Gide en 1929, Pierre Herbart a 26 ans. Le jeune homme intègre rapi­dement le cercle de ses intimes. Gide apporte son soutien à l’auteur en devenir et joue de son influence auprès de Gallimard pour obtenir la publication de son premier roman. Il lui présente en outre Élisabeth Van Rysselberghe, avec qui il a lui-même eu une fille. Pierre et Élisabeth se marient peu après.

Si André Gide est un interlocuteur occasionnel de Pierre Herbart, Élisabeth Van Rysselberghe reste sa destinataire privilégiée. Malgré l’absence des lettres de celle-ci, il en ressort une correspondance mêlant l’intimité et les diffi­cultés du couple au panorama des grands bou­leversements dont Herbart est témoin durant ses voyages journalistiques : en Indochine et en Mandchourie lors de l’invasion japonaise, en URSS, où ses convictions communistes se confrontent à leurs applications, ou en Afrique française, où s’expriment ses certitudes anticoloniales.

Durant plus de vingt ans de production épis­tolaire, Pierre Herbart présente une personna­lité anxieuse et tourmentée, radicale et entière, fondamentalement fragile. Par son engagement résolu dans la Résistance et dans le journa­lisme militant, il révèle une authentique figure d’écrivain-aventurier, proche de celle d’un Malraux, mais plus soucieuse de liberté que de gloire.

Christine Latrouitte Armstrong est professeure associée à l’université de Denison (États-Unis) où elle enseigne la langue, la culture et la litté­rature françaises. Elle est également corespon­sable du comité américain de l’Association des amis d’André Gide.

Pierre Masson est professeur émérite de l’Uni­versité de Nantes et président de l’Association des amis d’André Gide. Il a dirigé la publica­tion des oeuvres de Gide dans la Bibliothèque de la Pléiade et plus d’une douzaine de ses correspondances.

Sommaire

Remerciements

Abréviations

Note sur cette édition

Introduction

Correspondance