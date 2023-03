Bibliotopia à la Fondation Jan Michalski (Montricher, Suisse VD)

Week-end des littératures autour du monde. Du 31 mars au 2 avril 2023

Cheminer sur les sentiers de l’incertitude, interroger les vulnérabilités de nos sociétés et imaginer d’indociles lendemains en compagnie des écrivain·es Florence Aubenas (rencontre complète!), Eduardo Berti, Hanna Bervoets, Lauren Groff, Claudie Hunzinger,Oriane Jeancourt Galignani, Alexis Jenni, Khaled Khalifa, Olesya Khromeychuk, Maaza Mengiste, Olivier Remaud, Lucie Rico, Philippe Sands, Maria Stepanova, Monika Sznajderman…

De l’Éthiopie à l’Argentine, en passant par les Pays-Bas et les montagnes des Vosges, Bibliotopia se penchera sur les vacillations du monde : méandres de la technologie et remises en question des vérités reçues, crises climatiques et ombre des guerres, poids des secrets de famille et valeur de la mémoire. Face aux vulnérabilités de nos sociétés, le festival interrogera nos façons d’être et de vivre autant que l’évolution des rôles des hommes et des femmes.

—

Vendredi 31 mars

19h - Les échos de Bibliotopia (FR)

Lectures par les étudiant·es de La Manufacture : Luna Desmeules, Hugo Hamel, Dylan Poletti, Marie Fuhrer, Zoé Simon, Louis Balan.

.Conseiller artistique : René Zahnd.

Vendredi 31 mars

20h - Lauren Groff (EN / FR)

Construire une utopie dans les aléas d’un destin féminin.

Modéré par Alex Clark

Vendredi 31 mars

21h - Cocktail

—

Samedi 1er avril

11h - Alexis Jenni et Olivier Remaud (FR / EN)

Face aux crises écologiques, une nouvelle cohabitation entre les vivants.

Modéré par Dariouch Ghavami

Samedi 1er avril

13h30 - Olesya Khromeychuk (EN / FR)

Dire le drame ukrainien : de l’intime au collectif.

Modéré par Philippe Sands

Samedi 1er avril

15h - Florence Aubenas (FR / EN) - COMPLET

Décrire un monde en désordre.

Modéré par Patrick Vallélian

Samedi 1er avril

16h30 - Maria Stepanova et Monika Sznajderman (EN / FR)

Sous le couvercle des archives familiales, les incertitudes et la valeur de la mémoire.

Modéré par Daniel Medin

Samedi 1er avril

18h - Philippe Sands avec Marie-Philomène Nga (lecture) et Guillaume de Chassy (musique) (FR) - COMPLET

La dernière colonie : spectacle, suivi d’une rencontre avec Philippe Sands.

Durée : 70 min.

—

Dimanche 2 avril

11h - Oriane Jeancourt Galignani et Eduardo Berti (FR / EN)

Les sables mouvants des secrets de famille.

Modéré par Geneviève Bridel

Dimanche 2 avril

13h30 - Maaza Mengiste (EN / FR)

Renverser l’histoire coloniale : une épopée éthiopienne.

Modéré par Daniel Medin

Dimanche 2 avril

15h - Claudie Hunzinger (FR / EN)

Dans les vacillations du monde, la puissance de la nature.

Modéré par Oriane Jeancourt Galignani

Dimanche 2 avril

16h30 - Lucie Rico et Hanna Bervoets (EN / FR)

Méandres de l’espace numérique, entre réalité virtuelle et vie réelle.

Modéré par Michelle Bailat-Jones

Dimanche 2 avril

18h - Khaled Khalifa (AR / FR)

Échos de Syrie : vivre à l’ombre de la guerre.

Modéré par Richard Jacquemond

—

Plus d'informatons sur les auteurs invités…

Espace librairie et dédicaces

La librairie éphémère de Bibliotopia propose les ouvrages des auteur·es invité·es, en français et en anglais, et accueille les séances de dédicaces. En collaboration avec la librairie Basta !

Café et restauration

Une restauration salée et sucrée signée Yves Hohl est proposée à la vente pendant tout le week-end Bibliotopia.

Samedi 1 et dimanche 2 avril, 10h — 20h

Exposition

L’accès à l’exposition Colette. Écrire, pouvoir écrire est offert avec l’achat d’un Pass journée Bibliotopia.

Samedi 1 et dimanche 2 avril, 11h — 18h

Bibliothèque

La littérature du monde entier se lit aussi dans les collections multilingues de la bibliothèque de la Fondation Jan Michalski.

Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, 9h — 18h

Tous les espaces publics de la Fondation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.