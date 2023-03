Théâtre & Transition : écologie profonde, intelligence collective (en ligne)

Webinaire du groupe - Théâtre & Transition : écologie profonde, intelligence collective (Ttepic) - 1ere séance

Le groupe Ttepic entend mettre en œuvre les idées d’intelligence collective et d’ouverture intersectorielle dans ses propres pratiques scientifiques pour questionner la manière dont le théâtre, comme potentiel activateur de transformation, peut participer aux appropriations sensibles des paradigmes de l’écologie profonde et de l’intelligence collective.

Ce webinaire est conçu comme un espace accessible à toutes et tous au service d’objectifs communs. Il accueillera et fédèrera des chercheurs de différentes disciplines (arts du spectacle, géographie, physique, biologie, agronomie, droit, sciences de gestion, anthropologie, histoire, sciences politiques, philosophie, littérature et autres arts) dans un esprit de décloisonnement et de collaboration, et s’organisera autour de trois axes de partage : éco-poétique, intelligence collective, relations aux fleuves.

La première séance aura lieu le Vendredi 7 avril 2023 de 16h30 à 18h

Nous accueillerons Marylise Cottez, chercheuse au CNRS dans le laboratoire Environnement Ville Société (Lyon), spécialiste des relations sensibles et cognitives aux cours d’eau pour une conférence intitulée :



« Promouvoir une éthique relationnelle pour la gestion des cours d’eau »

Au cours de son intervention, Marylise Cottet présentera les différents types de liens, sensibles et cognitifs, qui relient les sociétés aux cours d'eau. Elle montrera les interactions qui existent entre ces liens et la préservation de la qualité de ces écosystèmes. Il s'agira en particulier de présenter les enjeux, à la fois écologiques et sociaux, de mieux prendre en compte l'expérience, les savoirs et les valeurs. Pour appuyer son propos, elle s'appuiera sur plusieurs cas étudiés dans le cadre d'enquêtes scientifiques mais aussi sur une collaboration avec un collectif de création artistique, La Folie Kilomètre, dans le cadre d’(Une Nuit), spectacle envisagé comme une médiation de l'expérience de la crue.

Pour participer à la réunion Zoom



https://univ-cotedazur.zoom.us/j/86310678492?pwd=U3UrZEpWeVliV2JDTHJqcVMrZkkwdz09

ID de réunion : 863 1067 8492

Code secret : 180044



La séance suivante aura lieu le 12 mai 2023 à 14h, nous accueillerons Sylvie Vielledent, chercheuse en études théâtrales, pour une réflexion à partir de (Re)member ensemble, de l’Ensemble Théâtre de marionnettes de Magdebourg, mis en scène par Elise Vigneron et Julika Mayer.