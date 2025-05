Langue/s et savoir/s : fabrique et circulation des concepts en sciences humaines et sociales. Université d'été 2025 de l'EUR FRAPP

L'EUR FRAPP organise sa 5e Université d'été autour du thème :

Langue/s et savoir/s : fabrique et circulation des concepts en sciences humaines et sociales

du 26 au 28 mai 2025

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), Créteil & Maison de l'Île-de-France, Cité Internationale Universitaire de Paris

En prenant appui sur les perspectives de la traveling theory (Said 1983, 1994), des concepts nomades (Stengers 1987), des migrations conceptuelles (Fedi 2002), des concepts voyageurs ou itinérants (Bal 2002) et de la circulation des savoirs (Mignolo 2003, Keim 2014, Léglise, Bagga-Gupta & Deumert 2023), entre autres réflexions épistémologiques, cette université d’été invite à réfléchir aux manières dont les concepts et les théories des sciences humaines et sociales circulent et se transforment au gré des intérêts savants et sociétaux.

L'université d'été 2025 prolongera la réflexion des universités d'été 2022 sur « Imaginaires des langues : enjeux de pouvoir, nouveaux savoirs », 2023 sur « Traduction et politique : un horizon pour les sciences humaines et sociales ? » et 2024 sur « Langue/s et démocratie ».

De plus, cette université d'été se présente comme une phase de réflexion autour d’un projet lexicographique porté par l’EUR FRAPP autour de nouveaux concepts en sciences humaines et sociales en lien avec des rapports de genre, de race, de classe ou d'âge, avec les questions du plurilinguisme, des politiques linguistiques et des droits linguistiques, et les questions liées aux territoires, aux nationalismes, aux colonialismes et aux migrations. Le dialogue sur l'historicité et la contemporanéité des idées, des théories et des méthodes des sciences humaines et sociales est ainsi au coeur de l'université d'été de l'EUR FRAPP

_______________________

Programme

Lundi 26 mai

Amphithéâtre de la MIEE (Campus Mail des mèches), Université Paris-Est Créteil, Créteil

13h30 Accueil

14h00 Mot de bienvenue Yolaine Parisot (Directrice de l’EUR FRAPP)

14h15 Conférence inaugurale

La batalla cultural y la definición en disputa. El caso de "colonización inversa [La bataille culturelle et la définition en dispute : le cas de la colonisation inversée], Victoria Boschiroli (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentine)

Modération : Maria Graciela Villanueva (Imager C Université Paris-Est Créteil)

15h15 Pause-café

15h45 Panel 1 - Voyage(s) G Circulation(s)

-L’idée de démocratie dans le monde arabe : un cas typique de la traveling theory” ? Redha Benmessaoud (Université Frères Mentouri Constantine I, Algérie)

-Contre Edward Saïd, contre les Origines, contre le Voyage... Farid Ghadami (Imager, Université Paris-Est Créteil)

-Décoloniser le café : une approche interdisciplinaire, Mario Idrobo Dulcey (Imager, Université Paris-Est Créteil)

Modération : Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de Saarbrücken, Allemagne)

17h00 Fin de la première journée



Mardi 27 mai

Maison de l’Ile de France, CIUP

10h00 Accueil

10h25 Mot de bienvenue Francesco Torrisi (Directeur de la Maison de l’Ile de France)

10h30 Panel 2 - Langue(s), Littérature(s) G Circulations

-De la didactique de la littérature à la didactique de la philosophie : quelles reconfigurations et interprétations conceptuelles, Meryem Bamous (ENS-Meknès, Université Moulay Ismail, Maroc)

-Analyse du discours, psychanalyse et histoire : quelle articulation ? Ricardo Bibiano (CEDITEC, Université Paris-Est Créteil)

-La littérature comme laboratoire conceptuel ? Le renouvellement des concepts d’aliénation et d’émancipation par le récit littéraire, Anne Goullet De Rugy (LIPHA, Université Paris-Est Créteil)

- Catégoriser les langues au Conseil de l’Europe, Laura Navarro Marin (IMAGER, Université Paris-Est Créteil)

Modération : Yolaine Parisot (LIS C Université Paris-Est Créteil)

12h15 Déjeuner

14h00 Panel 3 - Circulations G Traduction(s)

-Les concepts économiques à l’épreuve de la traduction vers l’arabe : entre fidélité, adaptation et distorsion, Brahim El Morchid (Université Cadi Ayyad, Maroc C CODESRIA)

-L’interdisciplinarité comme vecteur de circulation des concepts : une approche entre droit et économétrie, Caroline Perrin (European Commission, The World Bank)

-La circulation du concept de contrôle coercitif : enjeux interdisciplinaires et implications sociojuridiques, Andreea Gruev-Vintila (Université Paris Nanterre)

Modération : Laure Clement-Wilz (MIL, Université Paris-Est Créteil)

15h15 Pause-café

15h45 Conférence plénière

Circulation des concepts de la (dé)colonialité, Capucine Boidin (IHEAL, Université Sorbonne Nouvelle)

Modération : Laura Navarro Marin, Pedro Trujillo C Mario Dulcey (IMAGER, Université Paris-Est Créteil)

17h 00 Fin de la deuxième journée

Mercredi 28 mai

Maison de l’Ile de France, CIUP

09h30 Accueil

10h00 Conférence de clôture : Intellectualisation of African languages in South African Higher Education Institutions, Nobuhle Ndimande- Hlongwa (University of KwaZulu-Natal, Afrique du Sud)

Modération : Hermelind Le Doeuff (EUR FRAPP, IMAGER, Université Paris-Est Créteil, SeDyL)

11h Pause-café

11h30 Panel 4 - Echos au Nord, pensées des Suds

-Circulation contemporaine et compartimentation des savoirs et des concepts dans le domaine du multilinguisme, Isabelle Léglise (SeDyL, CNRS-IRD-INALCO)

-Ce que les savants de cabinet font aux concepts des Suds : regard historique sur la mise en savoir du ukuhlonipha (Afrique du Sud) et du ma’iriraa i’oa (Tahiti), Hermelind Le Doeuff (EUR FRAPP, IMAGER, Université Paris-Est Créteil C SeDyL, CNRS-IRD-INALCO)

-Théories des Suds en circulation dans les Nords. Le cas historique de la Muqaddima d'Ibn Khaldoûn, Wiebke Keim (SAGE-CNRS, Université de Strasbourg)

Modération : Agatino Lo Castro (LIS, Université Paris-Est Créteil C CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)

12h45 Discussion

Les enjeux Nord-Sud dans l’édition du Routledge Handbook of Academic Knowledge Circulation (dir. Keim et al.), Wiebke Keim (SAGE-CNRS, Université de Strasbourg)

13h Déjeuner

14h15 Discussion : Retour sur l’université d’été Langue/s C Savoir/s, par les étudiantes et étudiants de master de l’EUR FRAPP

15h15 Pause-café

15h30 Table ronde

A propos de l’ouvrage : Communautés Interprétatives. Autour de Stanley Fish, Romain Bionda (Université de Lausanne, Suisse), Vincent Ferré (Université Sorbonne Nouvelle), Frank Schuerewegen (Antwerp University, Belgique)

17h00 Mot de clôture Yolaine Parisot (Directrice de l’EUR FRAPP) et fin de l'Université d'été 2025

_____________________________

Comité scientifique

Laure Clément-Wilz (MIL-UR7382, UPEC)

Emmanuel Fureix (CRHEC-UR4392, UPEC)

Hermelind Le Doeuff (EUR FRAPP, IMAGER-UR3958, UPEC & UMR SeDyL, CNRS-INALCO-IRD)

Isabelle Léglise (UMR SeDyL, CNRS-INALCO-IRD)

Agatino Lo Castro (LIS-UR4395, UPEC)

Laura Navarro Marin (IMAGER-UR3958, UPEC)

Yolaine Parisot (LIS-UR4395, UPEC)

Murielle Vauthier (LIS-UR4395, UPEC)

Graciela Villanueva (IMAGER-UR3958, UPEC)

__________________________

Entrée libre

Contact : scol.eur.frapp@u-pec.fr

En savoir plus : https://eurfrapp.u-pec.fr/actualites/universite-dete-2025