Programme de l'Agrégation de lettres 2024

Concours externe de l’agrégation du second degré Section lettres modernes

Programme de la session 2024

Littérature française

- Fabliaux du Moyen Âge, édition bilingue de Jean Dufournet, Paris, Flammarion, GF, 2014.

- Louise Labé, OEuvres, édition de Michèle Clément et Michel Jourde, Paris, Flammarion, GF, 2022.

- Honoré d’Urfé, L’Astrée, Première partie, édition critique établie sous la direction de Delphine Denis, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques Littératures », n°18, 2011.

- Prévost, Histoire d’une Grecque moderne, édition d’Alan J. Singerman, Paris, Flammarion, GF, 1990.

- Charles Baudelaire, Écrits sur l’art, édition de Francis Moulinat, Paris, Le Livre de Poche, « Classiques », 1992 : « Salon de 1845 » (p. 49-121), « Salon de 1846 » (p. 135-242), « Salon de 1859 » (p. 349-446).

- Nathalie Sarraute, Le Silence (1967), édition présentée, établie et annotée par Arnaud Rykner, Paris, Gallimard, « Folio Théâtre », 1993, et Pour un oui ou pour un non (1982), édition présentée, établie et annotée par Arnaud Rykner, Paris Gallimard, « Folio Théâtre », 1999.

Le programme de l’épreuve écrite d’étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 1500 et d’un texte de langue française postérieur à 1500 se limite aux passages suivants :

- Fabliaux du Moyen Âge, édition bilingue de Jean Dufournet, Paris, Flammarion, GF, 2014 : IV. « – De Haimet et de Barat », p. 62-88 ; VI. « – Du bouchier d'Abevile », p. 100-128 : XIII. « – Du segretain moine », p.192-232.

- Louise Labé, OEuvres, édition de Michèle Clément et Michel Jourde, Paris, Flammarion, GF, 2022 : Discours I, II, III (p. 69-87), Sonnets II à XXIV (p. 179-208).

- Honoré d’Urfé, L’Astrée, Première partie, édition critique établie sous la direction de Delphine Denis, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques Littératures », n°18, 2011 : Livres I à V (p. 117- 355).

- Prévost, Histoire d’une Grecque moderne, édition d’Alan J. Singerman, Paris, Flammarion, GF, 1990 : en entier.

- Charles Baudelaire, Écrits sur l’art, édition de Francis Moulinat, Paris, Le Livre de Poche, « Classiques », 1992 : « Salon de 1859 » (p. 349-446).

- Nathalie Sarraute, Le Silence (1967), édition présentée, établie et annotée par Arnaud Rykner, Paris, Gallimard, « Folio Théâtre », 1993, et Pour un oui ou pour un non (1982), édition présentée, établie et annotée par Arnaud Rykner, Paris Gallimard, « Folio Théâtre », 1999 : les deux pièces en entier.

Littérature comparée

Première question : « Théâtres de l’amour et de la mémoire »

- Kalidasa, Śakuntalā au signe de reconnaissance, dans Le Théâtre de Kālidāsa, traduit du sanskrit et du prâkrit, préfacé et annoté par Lyne Bansat-Boudon, Paris, Gallimard, « Connaissance de l’Orient », n°92, 1996.

- William Shakespeare, Le Songe d’une nuit d’été, traduit de l’anglais par Jean-Michel Déprats, édition de Gisèle Vernet, édition bilingue, Paris, Gallimard, « Folio Théâtre », n°81, 2003.

- Luigi Pirandello, Comme tu me veux, traduit de l’italien par Stéphane Braunschweig, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2021.

Deuxième question : « Romans du “réalisme magique” »

- Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude (1967), traduit de l’espagnol par Claude et Carmen Durand, Paris, Le Seuil, « Points », 1995.

- Salman Rushdie, Les Enfants de minuit (1981), traduit de l’anglais par Jean Guiloineau, Paris, Gallimard, « Folio », 2010.

- Lianke Yan, La Fuite du temps (1998), traduit du chinois par Brigitte Guilbaud, Arles, Éditions Picquier, 2018.