Journée d'études "Photographier et filmer la contestation: images sociales et documentaires" (Paris-Est Créteil)

La journée d’études « Photographier et filmer la contestation : images sociales et documentaires » vient ponctuer le webinaire mensuel « Images et Discours de la contestation », en approfondissant la réflexion sur les liens étroits entre les images documentaires et les mouvements de contestation des XXème et XXIème siècles.Sans négliger la dimension esthétique des représentations, nous nous intéresserons à la façon dont la photographie, le film ou toute autre image (numérique ou non) peuvent constituer à la fois des dispositifs de sensibilisation susceptibles de donner une consistance à la contestation, des outils de participation pour la mobilisation et des supports d’identification susceptibles de créer une communauté.La journée comprendra trois tables rondes de discussion autour de cette thématique ainsi que la projection du documentaire « Victor Jara n°2547 » suivie d’un débat avec sa réalisatrice, Elvira Diaz.

Programme :

9h30 : Accueil des participants et présentation de la journée



TABLE 1 : MÉMOIRES VISUELLES DE LA CONTESTATION DANS L’ESPAGNE DU XXE SIÈCLE



10h00-10h25 : Beatriz de las Heras Herrero (Université Carlos III de Madrid) Manifestaciones, reivindicaciones y protestas en España, 1931-1939. Memoria fotográfica de portada: Mundo Gráfico. 10h25-10h50 : Antonio Pantoja Chaves (Université d’Estrémadure) Memoria visual de la transición democrática en España.



10h50-11h20 : Discussion



11h20 : Pause-café



TABLE 2 : LE DOCUMENTAIRE COMME ESPACE DE LIBERTÉ D’(AUTO-)EXPRESSION



11h40-12h05 : Lucas Merlos (Université Côte d’Azur) Le documentaire espagnol De interés general (2021) : raconter pour perpétuer la lutte ?



12h05-12h30 : Maud Yvinec (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne) Le documentaire collaboratif dans les luttes socio-écologiques : autoreprésentation autochtone et contestation de l’extractivisme minier dans quelques courts-métrages de DOCUPERU.



12h30-13h : Discussion



13h : Pause déjeuner



TABLE 3 : ICÔNES DE LA CONTESTATION DANS LA PHOTOGRAPHIE ET LE DOCUMENTAIRE LATINOAMÉRICAINS



14h30-14h55 : Morgana Herrera (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) La waraka como ícono visual de las protestas en Perú



15h-16h : Présentation et projection du documentaire Victor Jara n°2547 d’Elvira Diaz



16h-17h : Discussion



17h : Conclusion et clôture de la journée