Christophe Duret, Moyen Âge postcatastrophique. L’utopie nostalgique au prisme de la mésocritique (Mésalgie, Tome I)

L’ouvrage porte sur la représentation des milieux humains et de leur habiter dans les fictions postcatastrophiques des deux dernières décennies inspirées par le Moyen Âge. Il s’agit du premier tome d’un diptyque consacré à la mésalgie contemporaine dans la science-fiction, un phénomène désignant les rapports problématiques, voire douloureux, des habitants à leur milieu de vie.



Lors d’une conférence prononcée en 1984, Umberto Eco dressait le constat d’un regain d’intérêt pour le Moyen Âge dans la culture occidentale d’alors. Cela reste vrai quatre décennies plus tard et le phénomène teinte un grand nombre de fictions postcatastrophiques dans les­quelles cette période historique est mise à profit pour dépeindre sous un jour dysphorique le retour de la barbarie après la chute de la civilisation telle que nous la connaissons ou, sous un jour eupho­­rique, la possibilité de faire table rase d’une société complexe et chaotique, mais aussi de revoir la manière d’ha­biter la Terre en prenant pour inspiration un monde réputé simple, ordonné, à l’échelle humaine.



Dans cet essai de mésocritique, Christophe Duret cherche à comprendre le goût pour le Moyen Âge dans la fiction post­catastrophique des deux dernières décennies. Il y voit une réponse à un malaise dans l’habiter contemporain dont on re­trouve de nombreux échos dans la littérature, la bande dessinée, le cinéma, les séries télévisées et les jeux vidéo, de Cloud Atlas à The Walking Dead, en passant par The Maze Runner, entre autres œuvres examinées, où sont esquissées des utopies nostal­giques à saveur médiévaliste.



Détenteur d’une maîtrise en communication et d’un doctorat en études françaises de l’Université de Sherbrooke, où il en­seigne la communication à titre de chargé de cours depuis 2016, Christophe Duret a réalisé un stage postdoctoral au Laboratoire univer­sitaire de documentation et d’observations vidéoludiques (LUDOV) de l’Université de Montréal sur la représentation de l’habiter urbain dans les fictions cyberpunk. En plus du présent ouvrage, il est l’auteur du livre En des verres miroirs, obscuré­ment et de plusieurs articles parus dans des revues interna­tionales telles que Communication & organisation, Recherches en communication, Itinéraires : Littérature, Textes, Cultures, Sciences du Jeu, Intermédialités, Quêtes littéraires et Biblio­manies. Il a également codirigé les ouvrages collectifs Ici et maintenant : Les représentations de l’habiter urbain dans la fiction contemporaine, Habiter les espaces autres de la fic­tion contemporaine : Utopies, dystopies, hétérotopies et Contemporary Research on Intertextuality in Video Games.



Ses champs d’intérêt en recherche portent sur la mésocri­tique, les études vidéoludiques, l’intermédialité, la transmé­dia­lité, les études surveillancielles et les études utopologiques.



Introduction : Retour au Moyen Âge







PREMIÈRE PARTIE : De la médiévalgie à la mésalgie



Chapitre 1 : Un Moyen Âge ou des Moyens Âges?



Médiévalisme et études médiévalistes



Néomédiévalisme



De la nature problématique du néomédiévalisme



Un médiévalisme palimpsestueux et réflexif



Néomédiévalisme et médiévalgie







Chapitre 2 : De l’utopie à l’utopie nostalgique



Définition et évolution sémantique de l’utopie



L’aspiration utopique



Utopie critique, dystopie, dystopie critique



Une ambiguïté fondamentale



Idéalité et critique



Une matérialisation des principes appréciatif et amélioratif



Eutopie/Dystopie



Fiction, prescription, application



Utopie transgénérique, utopie transmédiatique



Le temps et l’utopie



Pertinence de l’utopie



Des utopies nostalgiques



Nostalgie personnelle et nostalgie collective



Un concept protéen



Nostalgie et utopie







Chapitre 3 : Fictions postcatastrophiques



Description et définition de la fiction postcatastrophique



Les fictions postcatastrophiques de type médiévaliste







DEUXIÈME PARTIE : Habiter



Introduction à la deuxième partie : Un monde à recosmiser







Chapitre 4 : Qu’est-ce qu’habiter?



L’espace et le lieu



L’habiter



L’habiter comme un « être dans l’espace » et un « être sur Terre »



L’habiter en mésologie : milieu, médiance et trajectivité



L’habiter comme un « faire dans l’espace »



L’habiter comme un « être ensemble dans l’espace »



L’habiter comme un « être entre les espaces »



Les milieux et l’habiter contemporains



L’acosmie moderne et le besoin de nature



L’altérisation, la densification et la complexification du corps médial







Chapitre 5 : La mésocritique



Qu’est-ce que la mésocritique?



La spatialité des textes



La triple échelle de l’analyse mésogrammatique



Le motif mésogrammatique du jardin dans The Walking Dead







Chapitre 6 : Habiter des mondes mésalgiques



La mésalgie



Le mésogramme de la recosmisation







Chapitre 7 : La recosmisation et ses relations écouménales



Corps animal et corps médial, démédiation et surmédiation



Altérisation et désaltérisation



Les parts épisodique et sémantique du milieu



L’inversion



Ordre et désordre







TROISIÈME PARTIE : Le Moyen Âge postcatastrophique dans la littérature « jeunes adultes »



Introduction à la troisième partie : Présentation des œuvres à l’analyse







Chapitre 8 : La pentalogie romanesque The Maze Runner



Présentation de l’œuvre



Le labyrinthe, un lieu de tension entre dystopie et eutopie



Description du Bloc et du labyrinthe



Le labyrinthe comme annonciation de l’eutopie à venir



Le motif mésogrammatique du labyrinthe



L’altérisation du corps médial



L’ordre et le désordre dans la ville







Chapitre 9 : La trilogie romanesque The Hunger Games



Antiquarisme et médiévalisme



Bio-ingénierie et artificialisation du milieu



Le motif de la forêt



L’eutopie agraire du district Douze







QUATRIÈME PARTIE : La franchise vidéoludique Dead Rising



Introduction à la quatrième partie : Dead Rising



Présentation de l’œuvre







Chapitre 10 : Entre carnage et carnaval



Le carnaval des morts-vivants



Une place carnavalesque rabelaisienne



La symbolique carnavalesque du détrônement



Dead Rising et le corps grotesque



Débordements sexuels et violation du corps



Surmédiation technique et humanité anodonte



Souillure et consommation excessive



Le corps cosmétique



Le corps cosmique



La célébration du corps et le franchissement des frontières







Chapitre 11 : Les non-lieux, ces animaux eusociaux



Le milieu urbain et les non-lieux de Los Perdidos

L’altérité atopique

De la route au chemin

La communauté cinétique

La désaltérisation de la technique par le crafting



Habiter le monde de Dead Rising











CINQUIÈME PARTIE : L’œuvre transfictionnelle de David Mitchell



Introduction à la cinquième partie : De Ghostwritten à The Bone Clocks



Présentation de l’œuvre de David Mitchell



Les romans Ghostwritten, The Thousand Autumns of Jacob de Zoet



et The Bone Clocks







Chapitre 12 : La Terre gaste de David Mitchell



Le motif de la Terre gaste



Cloud Atlas et la Terre gaste



De la Terre gaste aux terremortes



L’île de Sheep’s Head



La communauté écouménale



Consommation symbolique de l’autre : les récits de soi



Consommation du corps de l’autre : la métensomatose



La métaphore de l’eau



Des esprits incorporels et des comètes comme dispositifs de cartographie de la communauté écouménale



Le symbole de la comète



À la recherche d’une carte des nuages







Chapitre 13 : Rédimer la Terre gaste du multivers mitchellien



La Terre gaste, une crise du système de représentation



Nouer éthique et esthétique : la crise des valeurs dans l’œuvre de Mitchell



Métalepses et instabilité ontologique du multivers mitchellien



L’effectivité du symbolique et le Graal







SIXIÈME PARTIE : Le jeu vidéo Enslaved: Odyssey to the West



Introduction à la sixième partie : De la Chine médiévale à l’Amérique médiévalgique



Présentation et résumé du jeu







Chapitre 14 : Vers l’Ouest



Dystopie et contre-eutopie : Pyramide et le monde virtuel d’Enslaved



Les lieux sémantiques et épisodiques d’Enslaved



Aux frontières de l’hyperréel







Chapitre 15 : Le discours métaludique d’Enslaved: Odyssey to the West



Émission des objectifs du jeu par un personnage autoritaire



Ferroviarisation



Cinématiques



Vers l’Est



Retour sur Enslaved







Conclusion : Un monde à recosmiser?