Rencontre avec Nina Mueggler à l'occasion de la sortie de son livre "Bon pays de France". Enjeu national et joutes poétiques sous le règne de François Ier (Paris Sorbonne)

L’association Saulnier organise une rencontre avec Nina MUEGGLER (université de Fribourg/ Université de Bonn) à l’occasion de la sortie de son livre,

« Bon pays de France ». Enjeu national et joutes poétiques sous le règne de François Ier

qui vient de paraître aux éditions Droz et d’obtenir le Prix du Collegium Romanicum.



le mercredi 5 avril de 16h à 18h (Sorbonne, Salle des Actes)



À la suite de la présentation de l’ouvrage par Nina Mueggler, un échange aura lieu avec Guillaume Berthon, Jérémie Bichüe et Sandra Provini.

Pour l’accès à la conférences des personnes extérieures à Sorbonne Université, merci de contacter :

Jean-Charles Monferran, jcharles.monferran@free.fr et /ou Julien Gœury, julien.goeury@club-internet.fr



Pour la salle des Actes, entrée dans la Sorbonne par le 54 rue Saint-Jacques (75005 Paris)



Le règne de François Ier, poète et musagète, marque une étape cruciale dans la constitution de la nation française. Autour de lui, se déploie une vive sociabilité qui agit comme véritable moteur de la création, dont témoigne une prolifération de concours et de querelles poétiques. L’hypothèse qui fonde le centre de cette enquête est que ces joutes, tantôt ludiques, tantôt virulentes, s’inscrivent au cœur de la définition de la nation et qu’elles contribuent à en dessiner les contours. L’enjeu national permet d’explorer la façon dont les acteurs du livre, de l’auteur au libraire, négocient les différentes composantes de cette Franceinchoative – roi, institutions, langues, religion, géographie, origines, hiérarchie sociale – pour en imposer leurs propres définitions. L’articulation des trajectoires individuelles et collectives révèle de complexes stratégies socio-poétiques qui font émerger des valeurs nationales (telles que la grâce, la fidélité, l’unité ou la liberté) dans cette France en pleine mutation.



PREMIÈRE PARTIE. Fleurs de poesie françoyse. De l’ailleurs à la France, de la cour à la ville

DEUXIÈME PARTIE. Blasons anatomiques. Corps social, régional et national

TROISIÈME PARTIE. La querelle Marot-Sagon. À chacun sa nation

QUATRIÈME PARTIE. Querelle des amies. La nation en creux ?