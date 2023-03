Nina Mueggler, "Bon pays de France". Enjeu national et joutes poétiques sous le règne de François Ier

Le règne de François Ier, poète et musagète, marque une étape cruciale dans la constitution de la nation française. Autour de lui, se déploie une vive sociabilité qui agit comme véritable moteur de la création, dont témoigne une prolifération de concours et de querelles poétiques. L’hypothèse qui fonde le centre de cette enquête est que ces joutes, tantôt ludiques, tantôt virulentes, s’inscrivent au cœur de la définition de la nation et qu’elles contribuent à en dessiner les contours. L’enjeu national permet d’explorer la façon dont les acteurs du livre, de l’auteur au libraire, négocient les différentes composantes de cette France inchoative – roi, institutions, langues, religion, géographie, origines, hiérarchie sociale – pour en imposer leurs propres définitions. L’articulation des trajectoires individuelles et collectives révèle de complexes stratégies socio-poétiques qui font émerger des valeurs nationales (telles que la grâce, la fidélité, l’unité ou la liberté) dans cette France en pleine mutation.

Sommaire

INTRODUCTION Enjeu national : essai de définition

PREMIÈRE PARTIE Fleurs de poesie françoyse. De l’ailleurs à la France, de la cour à la ville

Introduction de la première partie

Chapitre premier. UN RECUEIL DOUBLE ET BINATIONAL Des fleurs italo-françaises La terza rima : de Lemaire de Belges aux Fleurs de Poesie Françoyse « Débander l’arc ne guérit point la plaie » : odyssée d’un vers Le patrimoine français sur l’étal de Galliot Du Pré « Bons maistres modernes » ou « anciens bons autheurs » ? Un Prologue « archaïque » « Archipoëte françoys » : la piste impériale Fleurs fraîches ou fleurs fanées ?

Chapitre II. RECUEIL AULIQUE ET ROYAL Sodalitium métis, naturalisé et théâtralisé Disciple de l’archipoète, coryphée du recueil Marot, « archipoète » et « prince des poètes françoys » François Ier, « le plus noble et plus perfaict des vrays amans » Une écriture royale Un parfait amant, pas si parfait Marguerite de Navarre, Minerve et « pedisseque de Pallas » Causes et effets d’une mascarade hiérarchisée Mellin de Saint-Gelais et Claude Chappuys en retrait Les périphrases et leur public

Chapitre III. DE LA COUR VERS LA VILLE Les « fleurs de poesie françoyse », une vitrine royale Familiarité et cohésion sociale « Par vertu donc la noblesse est acquise » : noblesse, vertu, amour, socles de la nation Réception multiple : un travail d’équilibriste La querelle des dames des villes dans les Fleurs Antécédents Réactivations

Conclusion de la première partie. Un recueil entre deux mondes

DEUXIÈME PARTIE Blasons anatomiques. Corps social, régional et national Introduction de la deuxième partie

Chapitre IV. JOUTE INTER ET INTRA-NATIONALE Un concours ? L’Italie francisée Des blasons anatomiques et français Survivances féodales et héraldique française Portrait du blasonneur en héraut d’armes La féodalité dans tous ses états

Chapitre V. GÉOGRAPHIE DES SOCIABILITÉS, DE MAROT AUX JEUX FLORAUX Impulsion marotique Cartographie problématique Configurations in absentia autour de 1536 Les interventions postérieures Infléchissement méridional du blason : Jean Rus et les Jeux floraux

Chapitre VI. BLASONNEURS, (PSEUDO)QUERELLEURS ? La Hueterie et Sagon, alliés de fortune Jean de Vauzelles : badinages d’un homme d’église Gilles Corrozet et ses Blasons domestiques Corrozet, bourgeois de Paris Les « Blasons domestiques » et la hiérarchie sociale Ambiguïtés face aux blasons anatomiques Jean Visagier et Jean Le Blond : escarmouches discrètes Eustorg de Beaulieu, détracteur converti Beaulieu, martyr ou faussaire ? Blasonner par monts et par vaux Blasonner en roi : François Ier et le « blason du corps »

Conclusion de la deuxième partie

TROISIÈME PARTIE La querelle Marot-Sagon. À chacun sa nation

Introduction de la troisième partie

Chapitre VII. UNE FRANCE POLYSÉMIQUE ET POLÉMIQUE La France des sagontins Religion et hérésie : « Fiae catholicae parricida » Les institutions royales, piliers du pouvoir national ? Avilissements de Marot : hiérarchie sociale et langage Le « valet du valet des valetz » Jargon de cagnard marotique Une langue babélienne Sagon, secrétaire et vrai « François » La France des marotins Retournement des accusations sagontines : trahisons nationales Contre-avilissements des sagontins Sagon et La Hueterie, secrétaires-protonotaires bouffons Jeux de mains, jeux de vilains s« Sur le throne d’eloquence françoyse » Nouveauté : de l’avorton au glouton Figure de l’inventeur : rhétoriqueur, rhétoricien, rimeur, orateur ou poète ? Le français, fer de lance marotique Le roi embrigadé Vernacule contre vernaculaire

Chapitre VIII. TOPOGRAPHIES DE LA FRANCE : POÈTES « AOC » Sagon de Rouen Sagon, cousin germain du valet gascon Défense et illustration de « la foy de la gent sagontine » Marot de Cahors Jean Marot, chassé de Caen Généalogie de Frippelippes : viles origines marotiques Cahors, version sagontine Cahors, version marotine Clément Marot, fils de plusieurs pères et père de plusieurs fils La Neustrie sagontine : le Nord-Ouest de la France Le nombre avant tout ? Géographie et historiographie : les Rhétoriqueurs, morts ou vifs, au service de la ligue Sociabilité mancelle Ambivalence d’Angers : cas Germain Colin-Bucher Rouen et les puys : porte-drapeaux des sagontins La Normandie maculée : latin écorché, français huilé Dissension normande : la « trahison » des Conards de Rouen

De Paris à l’Italie « Paris sans per » Deux soeurs « savoysiennes » ou parisiennes ? Italie fragmentée : Marot, « bon Lombard mauvais Français »

Conclusion de la troisième partie

QUATRIÈME PARTIE Querelle des amies. La nation en creux ?

Introduction de la quatrième partie

Chapitre IX. MISE AU POINT ET COUP D’ENVOI « Querelle des femmes » : la querelle-mère Bertrand de La Borderie, bailleur de l’échange Turbulences dans la hiérarchie sociale : luxe, liberté et volupté Liberté, libéralité et « franc vouloir » « Énigme » : l’esteuf et la joute

Chapitre X. RECHAS ET REBONDS La contr’amye : réponse de Fontaine « Fille de marchand » : pour une éthique de la pauvreté Le coup d’essai de Paul Angier Avocat de l’Amie et ma®tre d’éloquence Hiérarchie sociale Angier dans les traces de Sagon: France et Normandie À la recherche des soutiens (bientôt perdus) Du Coup d’essay à L’experience, résonance normande Angier, disciple du « Poëtastre et zoïle Sagon » Désertion et « avilissement taisible » Almanque Papillon « rouennisé » Prérogative royale et société pyramidale

Conclusion de la quatrième partie

CONCLUSION. Finir, non finir

BIBLIOGRAPHIE Littérature primaire Éditions anciennes Éditions modernes Littérature secondaire

INDEX NOMINUM