Georges Rouault, Soliloques d'un peintre

Édition établie et présentée par Christine Gouzi.

Contemporain des avant-gardes du début du XXe siècle, Georges Rouault (1871-1958) participa au Salon d’Automne de 1905, dit des « fauves », avec Matisse, Camoin, Derain et Manguin. Peintre de nus, de portraits, de paysages, il fut également céramiste, graveur et illustrateur de livres pour Ambroise Vollard, qui fut son marchand à partir de 1917 ; puis dessinateur de modèles pour la tapisserie et le vitrail. Inspiré par les sujets religieux et par le cirque, dont il fut un fervent spectateur, Rouault s’impose comme le peintre des laissés pour compte de la société, dont il donne une image expressive et intense, souvent saturée de matière. Mais sa création artistique fut aussi doublée d’une production littéraire intense et continue, que ce recueil permet de redécouvrir.

G. Rouault fut d’abord un témoin de son temps : auteur de mémoires sur ses contemporains, notamment sur son maître à l’École des Beaux-Arts Gustave Moreau, ou sur ses amis écrivains Léon Bloy, André Suarès et Joris- Karl Huysmans, il publia en 1926-1927 Souvenirs intimes, qui reste son ouvrage le plus célèbre avec Soliloques, édité en 1944. Premier conservateur du musée Gustave Moreau de Paris, il fut encore un théoricien, dont les articles étaient très prisés dans la presse artistique entre les années 1920 et 1950. Poète polémiste, il composa un texte en prosimètre enflammé, Cirque de l’Étoile filante (1938), qui use de la métaphore du cirque pour donner une image onirique et très personnelle de l’actualité politique et sociale.

Une grande partie des textes parus du vivant de Rouault étaient épuisés ou bien difficiles à réunir ou encore très lacunaires. L’édition établie et annotée par Christine Gouzi avec la collaboration d’Anne-Marie Agulhon, réunit pour la première fois la majorité d’entre eux et les replace dans leur contexte. Le lecteur y trouvera encore de nombreux manuscrits inédits, qui complètent la connaissance de Rouault polygraphe. L’ouvrage permet ainsi d’aborder des textes autobiographiques jamais retranscrits, des souvenirs sur les artistes que le peintre a côtoyés, mais aussi un livre théorique intitulé Ingres, Degas, Renoir, Cézanne, ainsi qu’une pièce de théâtre burlesque, narrant les aventures d’Ubu fils critique d’art, rédigée à l’imitation de l’Ubu Roi d’Alfred Jarry. On a aujourd’hui oublié qu’à la suite du procès qui l’opposa aux héritiers de Vollard, en 1946-1947, Rouault fut le rédacteur du texte qui servit à établir la loi sur la propriété intellectuelle : un des chapitres rappelle cet épisode essentiel des années d’après- guerre. De même Rouault poète restait un inconnu : influencé par Apollinaire, par Jehan-Rictus, Verlaine et Villon, il composa pourtant de nombreux poèmes en vers libres ou en prose, qui peuvent être analysés en symbiose avec ses gravures, ses peintures ou même les nombreuses illustrations qu’il imagina au cours de sa vie.

À travers les écrits de Rouault, c’est donc l’homme et l’artiste qui se révèle sous un nouveau jour, à la fois plus familier et plus engagé.

Ouvrage publié en partenariat avec la Fondation Georges Rouault et grâce au concours du Centre national du livre, de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université et du Centre André Chastel.

