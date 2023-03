Mémoires et Révoltes au féminin. Cinq lauréates du Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe

Cinq lauréates du Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe

Anthologie de recueils

Yonban Ladouce, Silence on décolonise !

Naelle Nanda, Vers-Tiges

Sarah Sambin, Antécédents guadeloupéens

Marie Annick M’Nemosyme, Drapeau dans l'âme

Valiha Rakotonirainy, Cœurs en chœur

Conçue pour commémorer le 20e anniversaire du Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs, cette anthologie publie cinq lauréates du Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe. Elle est la première anthologie francophone de l’Afrique, de la Caraïbe et de l’Océan Indien au féminin. « Elle n’est pas, nous dit le maître d’œuvre Thierry Sinda, représentative de toute la poésie féminine des Afriques, ce qui serait par ailleurs illusoire, mais d’une tendance non négligeable de ce qui se fait en toute authenticité, et non sans talent, par les poétesses vivant dans ces aires géographiques ayant comme matrice l’Afrique-mère ». Y figurent des poétesses de tout âge, de différentes origines, de différents tempéraments qui méritent d’être lues et entendues : Yonban Ladouce du Cameroun, Naelle Nanda du Gabon, Sarah Sambin de Guadeloupe, Marie Annick M’Nemosyme de la Réunion, et Valiha Rakotonirainy de Madagascar. Elles mettent en exergue leur mémoire lointaine ou immédiate pour exprimer leurs révoltes. Ce livre d’un genre nouveau n’est pas une anthologie de poésies, mais une anthologie de recueils de poèmes. Dans son avant-propos Comme les Amazones vont boire à la source d’ébène Thierry Sinda passe en revue, du Moyen Âge à la fin des années 1980, les problématiques du féminisme, de l’afro-féminisme et du racisme à l’encontre du Noir.



Thierry Sinda est maître de conférence des universités françaises, poète, fondateur du Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs, délégué Afrique de la Société des Poètes français, fondateur en 1990 de la revue La feuille, première revue panafricaine de cinéma en France, critique de cinéma au magazine Amina, cofondateur avec Michel de Breteuil de La revue littéraire du monde noir. Il est l’auteur d’une thèse sur la Négritude et de très nombreux articles. Il a publié entre autres Voyage en Afrique à la recherche de mon Moi enivré (Atlantica-Séguier, 2003) et Anthologie des poèmes d’amour des Afriques et d’Ailleurs (Orphie, 2013). Il est le fils du poète Martial Sinda, premier poète de l’Afrique Équatoriale Française et historien de renom.



Table des matières



I) Message de Martial Sinda P.11

« Poème Tam-tam, tam-tam-toi »

Règlement et dotation du Grand Prix

Palmarès



II) Avant-propos : « Comme les Amazones vont boire à la source d’ébène »

par Thierry Sinda P. 27



III) Silence on décolonise ! par Yonban Ladouce P. 87

( thèm colonisatio)



IV) Vers-Tiges par Naelle Nanda P.107

( thème sous-développement)



V) Drapeau dans l’âme par Marie Annick M’Nemosyme P.149



(Thème lutte des classes)



VI) Antécédents guadeloupéens par Sarah Sambin P.197



(Thème l'esclavage)



VII) Cœurs En chœur par Valiha Rakotonirainy P. 223



(Thème écologie et religion).