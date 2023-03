Auguste Borget, Honoré de Balzac, En Chine et ailleurs. Récits et dessins de voyage

Au printemps 1836, le dessinateur Auguste Borget, proche ami de Balzac, s’embarque au Havre pour un tour du monde, à la recherche de paysages neufs et exotiques. Après New York et ses environs, il traverse l’Amérique du Sud, puis le Pacifique, et réside un an sur les côtes de Chine, à une époque où bien peu d’Européens y ont pénétré. À Hong-Kong, Canton ou Macao, il dessine en permanence et observe le spectacle grouillant de la rue. À son retour, en 1842, il publie un superbe album de 32 dessins lithographiés, La Chine et les Chinois, accompagné d’un texte décrivant méticuleusement les mœurs et la vie quotidienne des Chinois.



Cet exceptionnel témoignage, jamais réédité, est suivi de cinq textes de Balzac qui révèlent sa fascination pour l’Orient : on découvrira les quatre articles peu connus qu’il a consacrés au livre de son ami, puis une de ses étonnantes rêveries asiatiques, Voyage de Paris à Java (1832). Le volume, introduit par une remarquable esquisse biographique de Borget, s’achève sur la correspondance entre l’artiste et l’écrivain.

Édition établie et préfacée par Thierry Bodin, libraire-expert en lettres et manuscrits autographes, spécialiste reconnu du romantisme français.