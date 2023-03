Stefano Harney, Fred Moten, Les sous-communs – Planification fugitive et étude noire

Une critique politique et esthétique radicale du capitalisme racial ainsi que des modes d'expérimentation sociale en forme de résistance au commun colonial, par Stefano Harney (théoricien en économie politique) et Fred Moten (poète et théoricien des black studies).Les sous-communs est une série d'essais publiée en 2013 par deux amis, Stefano Harney et Fred Moten. Les auteurs y proposent une critique du capitalisme racial et de ses outils, ainsi que des modes d'expérimentation sociale en résistance au colonial. La recherche passe par l'étude et se déroule bien au-delà de l'université, au travail, lors d'une pause cigarette, en famille, autour d'un repas, à la lisière de la lutte et de la fuite, à l'intérieur d'un mouvement de tremblement des fondations impérialistes, d'un mouvement de refus des termes du combat tel qu'il est imposé, vers la construction d'un espace social et politique en perpétuel déplacement. Le lieu et l'être sous-communs relèvent de l'incertitude de la création collective, de l'habitation par l'échange, de l'improvisation comme critique.

Les sous-communs s'écrit dans le sillage de la tradition radicale noire de manière à la fois théorique et poétique, auprès d'auteurices comme Cedric Robinson, Saidiya Hartman, Édouard Glissant ou Frantz Fanon. Cette édition, accompagnée d'une préface de Jack Halberstam, est le fruit d'un travail collectif de traduction mené lors d'ateliers durant un peu plus de deux ans.



« Y a-t-il une façon d'être intellectuelle qui n'est pas sociale ? Quand je pense à la manière dont nous utilisons le mot "étude", je crois que nous sommes attachés à l'idée que l'étude est ce qu'on fait avec d'autres. C'est parler et se balader avec des gens, travailler, danser, souffrir – une irréductible convergence des trois, contenus dans l'expression pratique spéculative. Il y a l'idée d'une répétition – être dans un genre d'atelier, jouer dans un groupe, en impro, des vieux assis devant chez eux, ou des gens qui travaillent ensemble à l'usine… ces différents modes d'activité. (…) Faire ces choses signifie être impliqué·e dans une sorte de pratique intellectuelle commune. Ce qui est important c'est de réaliser que ça a déjà été le cas – parce que cela (te) permet d'accéder à toute une histoire de la pensée, multiple, alternative. »

Sommaire

Emballage plastique et chou-fleur



HÔPITAL

La douche contrainte

Le concours de prières

L'heure du coucher est le meilleur moment de la journée

Debra Daugherty

Prise de sang

Le réalisateur turc

Contrôle thermostatique

Pâmoison

Pensée négative

La maison des viellard·e·s

Ellin Rubie

La combinaison

Barbara Hoagland : une réussite exemplaire

Yes, We Have No Bananas



POST-HÔPITAL

Rapiécé

Passable, pas présentable

Paralysie émotionnelle

Femme blanche bien portante

Stabilisée, oui

Après la crise

Orgonomie

Le cours de cuisine macrobiotique

La salle de repos

Deux colliers

Détester l'hôpital

Aimer l'hôpital

Y-2



LOSERS

Ellis Martin Sheen

Leon Feldsher

Alba et Eva

« Pre-Voc »

Incontinence

La fracture de mars

La visite

Stanley Moss

Les soignant·e·s

Station Radio WISS

Le dernier rendez-vous

Embaumée

Le diplomate Haïtien

Noël en Floride



NÉCROLOGIES

Myrna Glickman

Jeremy Salzburg

Le réveil

Je me souviens de Valérie

Harvey



LES SUICIDES QUE J'AI CONNUS

Cathy Handler

Sheldon Krem

Yvonne Tree

Danny



Postface de Chris Kraus

