Vassili Grossman, Pour une juste cause (trad. Luba Jurgenson)

Peut-on saisir ce chaos où se mêlaient les espoirs, peurs, amours, regrets, affections

de ces milliers d’êtres si différents, pères de famille et jeunes gens, citadins et paysans originaires de Sibérie, des champs d’Ukraine et de Kouban, des villes et des bourgs ouvriers ?



1942. L’avancée fulgurante des troupes de Hitler en URSS a changé le cours de la guerre. Tout porte à croire que les forces fascistes vont sortir victorieuses du conflit. De fait, Stalingrad est un enjeu stratégique et le lieu d’un combat décisif.

Au coeur de la ville, les habitants, dont la famille Chapochnikov, se préparent à en devenir les acteurs et les témoins. Ce moment fatidique de l’Histoire est le point de départ de ce roman, premier volet d’un diptyque magistral consacré, avec Vie et Destin, à la bataille de Stalingrad, chef-d’oeuvre de la littérature du XXe siècle et hymne à la liberté des peuples.

Cette édition restitue les passages censurés par les instances soviétiques et est enrichie de matériel (cartes, chronologie, liste de personnages).

Feuilleter le livre...