Leonard Woolf, Les vierges sages (inédit)

Étudiant aux Beaux-Arts, Harry, jeune juif névrosé de la banlieue londonienne, qui rêve d’une vie entièrement transformée, hésite entre deux jeunes femmes : Gwen, douce et belle, conventionnelle à souhait, et Camilla, intellectuelle, excentrique et riche…

Commencé en 1912 pendant leur voyage de noces, Les Vierges sages est une autobiographie romancée, sans complaisance, de la cour douloureuse que Leonard Woolf a faite à Virginia. La crudité des sentiments et des jugements y sous-tend la satire acide d’une société anglaise conforme, futile et mondaine – au bord de la Grande Guerre.

Leonard Woolf est né en 1880 dans la bourgeoisie juive londonienne. On le retrouve dès 1899 au Trinity College deCambridge où figurent parmi ses condisciples E.M. Forster et J. Maynard Keynes, ainsi que les deux frères de Virginia Stephen qui allait devenir sa femme en 1912. Attaché au Ceylon Civil Service, il vécut plusieurs années à Ceylan, chargé des tâches les plus diverses qui incombaient à un Agent gouvernemental. De retour en Angleterre, il publiera Le Village dans la jungle en 1913, avant de se consacrer à sa maison d’édition The Hogarth Press et à la carrière de sa femme, Virginia. Il est également l’auteur d’un remarquable journal littéraire et intime.