Comment naissent les théories

Les éditions Le Bord de l'eau offrent une traduction du maître-livre de Sudhir Hazareesingh, Les intellectuels fondateurs de la République. Cinq études sur la pensée politique au XIXe siècle. L'historien y étudie cinq penseurs et militants républicains, qui appartiennent à la génération précédant celle des « Jules » : Émile Littré (1801-1881), Charles Dupont-White (1807-1878), Étienne Vacherot (1809-1897), Eugène Pelletan (1813-1884) et Jules Barni (1818-1878). L'ouvrage cherche à comprendre comment se forgent, au contact des événements, les théories des uns et des autres, et comment se combinent, sans cesse, principes abstraits et enjeux concrets. En cernant ces cinq figures, Sudhir Hazareesingh brosse en réalité un riche tableau de la maturation républicaine avant 1870, et donne à voir la multiplicité des conceptions et aspirations que recouvre, alors, le mot de "république". Il indique, aussi, par avance, certaines des tensions, des difficultés et des limites qui marqueront, ensuite, l’histoire de la République réellement existante.

(Illustr.: Charles Darwin et Émile Littré par André Gill, La Lune Rousse, 18 août 1878).