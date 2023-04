Sudhir Hazareesingh, Les intellectuels fondateurs de la République. Cinq études sur la pensée politique au XIXe siècle

Traduction par Antony Burlaud

Intellectual Founders of the Republic étudie cinq penseurs et militants républicains, qui appartiennent à la génération précédant celle des « Jules » : Émile Littré (1801-1881), Charles Dupont-White (1807-1878), Étienne Vacherot (1809-1897), Eugène Pelletan (1813-1884) et Jules Barni (1818-1878).

Cet ouvrage cherche à comprendre comment se forgent, au contact des événements, les théories des uns et des autres, et comment se combinent, sans cesse, principes abstraits et enjeux concrets.

En cernant ces cinq figures, Sudhir Hazareesingh brosse en réalité un riche tableau de la maturation républicaine avant 1870, donne à voir la multiplicité des conceptions et aspirations que recouvre, alors, le mot de « république ». Il indique, aussi, par avance, certaines des tensions, des difficultés et des limites qui marqueront, ensuite, l’histoire de la République réellement existante.

L’intérêt du livre d’Hazareesingh tient au fait que l’historien ne se contente pas d’étudier des précurseurs oubliés ; il propose une perspective nouvelle sur l’histoire de la République. Quoique informé et nourri des travaux classiques sur la question, il se distingue des lectures dominantes, qui considèrent avec prédilection la République des opportunistes, celle des années 1870 et 1880, au détriment des nombreuses réflexions et projets républicains produits dans les décennies précédentes. Il exhume ainsi une histoire plus riche, plus complexe que celle fixée, par exemple, par un François Furet – une histoire où le républicanisme croise le libéralisme et le socialisme, et se raffine à leur contact.

Sudhir Hazareesingh, historien, enseigne à Balliol College, Oxford. Spécialiste de la France contemporaine, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages d’histoire politique, intellectuelle et culturelle. Plusieurs d’entre eux ont été traduits en français ; ils ont été salués par la critique, et couronnés de nombreux prix (Grand prix du livre d’idées, Prix du livre d’histoire du Sénat, Prix de la Fondation Napoléon…).