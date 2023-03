Sebastian Dieguez, Croiver. Pourquoi la croyance n’est pas ce que l’on croit

Croyons-nous vraiment ce que nous disons croire ?

Omniprésentes dans le débat public, les croyances font l’objet de féroces disputes. Or il existe une tension au cœur même du concept de croyance, qui désigne tantôt des idées exotiques contraires à l’évidence, tantôt des représentations banales et souvent fiables sur l’état du monde.

Ce livre propose d’explorer cette tension sous l’angle d’une hypothèse provocante : une part de ce que nous appelons des croyances ne sont en réalité pas du tout des croyances ; ce sont des croivances, soit des pseudo-croyances, qui affectent notre compréhension du monde et des autres. Privilégiant trois domaines de prédilection des croivances – la religion, l’idéologie et l’identité –, Sébastien Dieguez s’attache à élucider leurs caractéristiques à travers l’analyse du complotisme contemporain.

Car peut-on réellement croire que la Terre est plate ou qu’une lutte secrète contre une vaste cabale pédo-sataniste des élites était au cœur de la présidence Trump ? Ce livre espère montrer qu’on peut certainement le croiver, mais probablement pas le croire…

Sebastian Dieguez, neuroscientifique, est l’auteur de Total Bullshit : au coeur de la post-vérité (PUF) et Maux d’artistes : ce que cachent les oeuvres (Belin). Il collabore régulièrement à « Cerveau et Psycho » et à « Vigousse », journal satirique en Suisse romande.

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Incroyable mais cru !", par Pascal Engel, en ligne le 23 mars.

Nous croyons à beaucoup de choses, mais pas de la même manière, parfois complètement, parfois à moitié seulement. Et certains croient même à des choses incroyables. Comment comprendre cette complexité de la croyance ?