La génération des poètes sacrifiés

Exécution de Goumilev, longue agonie spirituelle, tortures physiques insupportables, mort de Blok, privations cruelles et mort dans des souffrances inhumaines de Khlebnikov, suicides prémédités de Essenine et de Maïakovski. Les années vingt de ce siècle ont vu mourir, à l’âge de trente à quarante ans, les inspirateurs d’une génération, et pour chacun d’eux, la conscience d’une fin irrémédiable, avec sa lenteur et sa précision, fut intolérable.” La Génération qui a gaspillé ses poètes de Roman Jakobson, édité par les impeccables éditions Allia sonne comme un requiem pour une génération sacrifiée : celle des poètes russes des années vingt exécutés, torturés comme Blok ou suicidés, comme Essenine et surtout Maïakovski, que Jakobson a bien connu avant de fuir la Russie et à qui est consacré l’essentiel de ce texte. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…

Rappeler la publication l'an passé dans "La Librairie du XXIe siècle" des éditions du Seuil, par les soins d'Emmanuelle Loyer, de la Correspondance 1942-1982 entre Claude Lévi-Strauss et Roman Jakobson, qui entrecroise sur presque un demi-siècle le fil de deux vies dans la trame d'une amitié savante qui ne s'interrompra qu’avec la mort. Il y est question de poésie et de mathématiques, de champignons et d’épopées médiévales, autant que de langues et de mythes.