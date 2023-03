Conversation avec Giuliano da Empoli autour de Le Mage du Kremlin (Lausanne)

Giuliano da Empoli, auteur du livre Le Mage du Kremlin qui propose une plongée au cœur du pouvoir russe, sera de passage à Lausanne pour une discussion le lundi 27 mars 2023, à 18h30 au Forum Rolex de l’EPFL.

Giuliano Da Empoli a écrit un des livres les plus discutés (et vendus) des douze derniers mois. Écrit peu avant l’invasion russe de l’Ukraine, Le Mage du Kremlin explore l’ascension au pouvoir de Vladimir Poutine et les rouages de son gouvernement à travers le récit d’un de ses conseillers - le "Mage" du titre, inspiré d'un personnage réel. Radiographie implacable du système russe, le roman, gagnant du Grand Prix de l’Académie Française et finaliste au prix Goncourt, est devenu un guide alternatif pour essayer de comprendre ce que pense Vladimir Poutine et comment sa vision du monde détermine ses décisions. Giuliano Da Empoli est essayiste et conseiller politique. Italien et suisse, il enseigne à Sciences Po Paris et dirige le Think Tank Volta à Milan. Le Mage du Kremlin est son premier roman. Il a auparavant publié de nombreux essais, dont Les ingénieurs du chaos, consacré aux nouveaux maîtres de la propagande politique. La rencontre avec Giuliano Da Empoli sera animée par Bruno Giussani, journaliste suisse et curateur international des conférences TED.

Programme :

18h - Ouverture des portes

18h30 - Introductions de Martin Vetterli (Président de l’EPFL) et Frédéric Herman (Recteur de l’UNIL)

(Président de l’EPFL) et (Recteur de l’UNIL) 18h40 - Interview de Giuliano Da Empoli par Bruno Giussani

par 19h20 - Questions & Réponses

20h00 - Cocktail

Cet événement est organisé par l’EPFL, en partenariat académique avec l’UNIL et en collaboration avec la Ville de Lausanne.

Inscription gratuite en ligne sur le site de l'événement.