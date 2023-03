"Toute la mer va vers la ville" : Imaginaires urbains/imaginaires marins (Paris)

« Toute la mer va vers la ville »

Imaginaires urbains/imaginaires marins

Journée d’étude organisée par Juliette Azoulai (Université Gustave Eiffel) dans le cadre du projet URBANATURE



Vendredi 14 avril 2023



Maison de l’Océan, 195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris





Cette journée d’étude interdisciplinaire se propose d’interroger le lien entre les représentations de la ville et celles du monde marin du 19e au 21e siècle, afin de mieux comprendre comment l’imaginaire de l’océan a pu informer notre vision de l’univers urbain. Voir l'argumentaire et bibliographie ici.

Matinée



9h : Accueil - Café



9h30 : Introduction – Juliette AZOULAI (univ. Gustave Eiffel/IUF)



10h-10h40 : Guillaume LE GALL (univ. Lorraine), « Aquariums, grottes artificielles et sous-sols »



10h40-11h20 : Kevin PELLADEAUD (univ. Grenoble), « Représenter la ville en aquarium : rhétorique et idéologie du paradigme marin dans l’anticipation satirique de la Belle-Époque »



Pause : 11h20-11h40



11h40-12h20 : Virginie TAHAR (univ. Gustave Eiffel), « L'aquarium de la Ville Etrangère comme source de réflexions « aiguesistentielles » dans Saint-Glinglin de Queneau »



Déjeuner sur place : cocktail

Après-midi



14h-14h40 : Claude RÉTAT (CNRS/Sorbonne université), « De Michelet à Michel (Louise). De la mer romantique à la mer anarchiste »



14h40-15h20 : Claire BAREL-MOISAN (CNRS/ENS-Lyon), « Cités flottantes ou immergées : les villes rêvées de la littérature d’anticipation »



Pause : 15h20- 15h40



15h40-16h20 : Christophe CAMUS (ENSAB, GRIEF), « Quand l’architecture et la ville vont sous la mer »



16h20-17h : Quentin MONTAGNE (Rennes 2), « Salkrikaltorville et autres Atlantides, entre culte de l’antique et utopies technologiques ».