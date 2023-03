Intercripol, revue de critique policière, n° 3

Dans ce nouveau numéro (n° 3) qui, du fait des désordres causés par le fléau pandémique qui s'est abattu sur le monde, a été contraint d'avancer, telle la Justice et Œdipe, en boitant (lentement, parfois péniblement, mais sûrement), Intercripol s'est placée sous l'égide de la mythologie grecque ; et, à la suite de Pierre Bayard, a rouvert, tremblante et déterminée, son dossier fondateur : celui du souverain de Thèbes, accusé depuis plusieurs millénaires d'inceste et de parricide. Une occasion, dans l'avant-propos, de réfléchir aux liens, plus étroits qu'on ne pourrait le penser, entre mythologie, roman policier et critique policière, et de prôner une audace interprétative qui prolongerait la geste héroïque que ces littératures font perdurer.



Outre ce dossier collectif, à compléter avec les actes du récent colloque international qui s'est tenu à Athènes, ainsi qu'une enquête mythologique sur la mort d'Actéon fondée sur l'analyse picturale, vous trouverez également des contre-enquêtes concernant des cold cases du XIXe siècle (Madame Bovary, de Flaubert), du XXe siècle (Rebecca, de Daphné du Maurier ; Djinn, d'Alain-Robbe-Grillet ; Le Crime de l'Orient-Express, d'Agatha Christie).

Sommaire

Mises en bouche

Avant-propos

Mythologie, roman policier et critique policière : pour un héroïsme interprétatif (et néanmoins circonspect), par Caroline Julliot (Le Mans-Université)

Grands dossiers (enquêtes collectives)

"Œdipe n'est pas coupable" ? contre-enquêtes

"Justice pour Œdipe ! Anatomie d'une erreur judiciaire", par Frank Wagner (U. Rennes 2)

"Mission Apollo, ou comment enquêter sur Œdipe du haut de l'Olympe", par Caroline Julliot (Le Mans-Université)

"Œdipe et son père, une rencontre manquée", par Claire Paulian (U. Sorbonne-Paris Nord)

"L'Attrape-chœur ?", par Iraclite Steudler (Lausanne)

Investigations solitaires

Enquête sur le meurtre d'Actéon, par Patrick Mathieu (U. de Mayotte)

Breaking News : Non-lieu prononcé dans l'affaire Venable ! (Suddenly last summer), par Fabien Jacquard (Paris)

Mais qu'a donc vu Alain Robbe-Grillet ?, par Marie Gallimardet (Dijon)

Rebecca est innocente et son chien Jasper a tout compris, par Manon Amandio (U. Clermont-Auvergne)

Nouvelle contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary : dans l'ombre de Beaumarchais..., par Bertrand Bourgeois (U. de Melbourne)

Sortir de la voiture Istamboul-Calais. Pour une contre-enquête dans l'Orient-Express, par Nicolas Bareït (U. de Pau)

Varia (Avis de publication)

Dossier "Imposture du roman", Littérature, N°202, dirigé par Maxime Decout, Caroline Julliot et Cassie Bérard

Sherlock Holmes et le mystère de Saint-Clere, de Jean-Pierre Naugrette, éd. Le Visage vert.

Le Misanthrope corrigé. Critique et création, de Marc Escola, éd. Hermann, "Fictions pensantes"

"Faire la lumière sur les personnages de l'ombre", de Caroline Julliot. Billet d'humeur pour le N°2 de la revue Pagaille.