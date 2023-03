Pierre Michon, Les deux Beune

« L’accouplement est un cérémonial – s’il ne l’est pas c’est un travail de chien. »

Au début des années soixante, un jeune homme est nommé instituteur dans un village du Périgord, le pays des grottes préhistoriques, entre Les Eyzies et Montignac.

Dense, tendu, plein de fulgurances et d’emportements le roman fait de cette terre l’espace à vif d’une quête amoureuse. Yvonne, la belle buraliste, porte en elle la brûlure du désir, tout le mystère de la différence des sexes – l’origine du monde.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Savoir poursuivre", par Sébastien Omont (en ligne le 22 mars 2023).

À l’exception de très courts textes, Pierre Michon n’avait rien publié depuis Les Onze, en 2011. La parution des deux Beune, assemblant La Grande Beune, publiée isolément en 1996, et sa suite inédite, La Petite Beune, est donc un événement, qui interroge sur l’achèvement des textes, sur leur publication et sur le rapport entre les deux moitiés d’un diptyque. Là où La Grande Beune déployait un faste tendu par le désir, sa petite sœur doit, pour finir, se résoudre à composer, au moins un peu, avec le monde tel qu’il est. Le style en est plus âpre, moins grandiose, moins parfait peut-être, et pourtant Pierre Michon s’y montre toujours grand écrivain par sa faculté de nouer les thèmes à la force de la métaphore, pour dire en même temps la réussite et le manque, le ridicule et la création.