"Marie-Odile Goulet-Cazé, l’helléniste qui a sorti de l’ombre la pensée des cyniques"

"L’historienne de la pensée antique s’est employée, au fil d’une riche carrière, à mieux faire connaître l’apport méconnu de Diogène et de ses élèves.



[...] une helléniste de premier plan, qui a mis en lumière l’importance décisive de l’école de sagesse des cyniques tout au long de l’Antiquité grecque et romaine, ainsi qu’une figure centrale de la défense des humanités au sein de la recherche scientifique.

[...] Il a fallu la patience, la compétence et la ténacité d’une chercheuse hors pair, doublée d’une travailleuse acharnée, pour faire émerger de l’ombre, peu à peu, un continent philosophique oublié. Elle a notamment répertorié tous les noms des cyniques antiques, scruté les témoignages, analysé les textes, édité et traduit les fragments éclairant leur doctrine. Son premier livre, L’Ascèse cynique (Vrin, 1986), fait déjà comprendre combien l’extravagant Diogène incarne méthodiquement une doctrine – une subversion cohérente et complète de l’ordre dit « civilisé », plutôt qu’une suite d’actes gratuits.

[...] A côté de cette mise en lumière de l’héritage cynique, Marie-Odile Goulet-Cazé a également contribué à la connaissance savante de la théorie de l’action chez les stoïciens, à laquelle elle a consacré un séminaire de 2004 à 2010, et surtout à l’étude du néoplatonisme, par sa participation constante aux travaux sur Porphyre menés au Centre Jean-Pépin du CNRS, dont elle assumait la direction (La Vie de Plotin, deux volumes, 1982 et 1992, Sentences, 2005, L’Antre des Nymphes dans l’Odyssée, 2019, tous publiés chez Vrin). Le souci de la pédagogie l’habitant constamment, elle a conduit d’autre part, pour Le Livre de poche, une très utile traduction annotée des Vies et doctrines des philosophes illustres (1999), le manuel de Diogène Laërce, qui demeure indispensable."

Roger-Pol Droit